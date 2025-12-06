منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 00:28

كتب : محمد سمير

دارين بازيلي - المدير الفني منتخب نيوزيلندا

اعترف دارين بازيلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا بصعوبة مجموعته في كأس العالم.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وقال دارين بازيلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا لقناة 1News: "وقعنا في مجموعة صعبة كل فرقها قوية، لكن بالنظر للمجموعات الأخرى كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ".

وشدد "الآن نبدأ العمل من أجل كأس العالم، سبنحث عن الملاعب والفنادق وملاعب التدريب المناسبة لنا".

وتابع "لدينا فترة توقف في مارس قبل كأس العالم، لكننا الآن نعرف من سنواجه، ويمكننا البدء في الاستعداد بشكل جيد".

واختتم بازيلي تصريحاته "نعم لدينا مباريات صعبة لكن الفوز فيها ممكن".

وتنطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى: بلجيكا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو لومين بسياتل)

الجولة الثانية: نيوزيلندا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو بي سي في فانكوفر الكندية)

الجولة الثالثة: مصر × إيران - (استاد بي سي في فانكوفر الكندية - أو لومين بسياتل)

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جدول مواعيد مباريات البطولة غدا السبت.

منافس مصر كأس العالم نيوزيلندا
