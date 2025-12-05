كأس العالم 2026 – ساسي: سنتحد لصناعة التاريخ.. وهذه ميزة للنسخة المقبلة

أقر فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس أن فريقه سيتحد لصناعة التاريخ في كأس العالم، كما كشف عن ميزة خلال النسخة المقبلة.

وقال ساسي عبر بي إن سبورتس: "المجموعة قوية بصراحة لكن سنكون جاهزين للمباريات الصعبة إن شاء الله".

وأضاف "تواجد هولندا واليابان في المجموعة حافز لنا وسنكون متحدين لصناعة التاريخ والتأهل من دور المجموعات".

وتابع "جميع مجموعات المنتخبات العربية صعبة لكن هذا طبيعي لأن أي فريق يصل لكأس العالم يكون قوي".

وأنهى حديثه قائلا: "المميز في هذه النسخة أن هناك إمكانية التأهل كأفضل ثالث، إذ حصلنا على 4 نقاط في النسخة الماضية ولم نتأهل، لكن إن شاء الله نتعلم من الأخطاء وأتمنى تأهل جميع المنتخبات العربية للدور التالي".

وتتواجد تونس في المجموعة السادسة التي تضم هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا).

وجاء ترتيب المباريات كتالي:

الجولة الأولى

هولندا × اليابان.. 14 يونيو 2026.

مسار 2 في أوروبا × تونس.. 14 يونيو 2026.

الجولة الثانية

هولندا × مسار 2 في أوروبا.. 20 يونيو 2026.

تونس × اليابان.. 20 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

تونس × هولندا.. 25 يونيو 2026.

اليابان × مسار 2 في أوروبا.. 25 يونيو 2026.

