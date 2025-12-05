كأس العالم 2026 – الجزيري: سنجهز بشكل ممتاز لخوض البطولة

عبر سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس عن حماسه لخوض بطولة كأس العالم 2026.

وقال الجزيري لقناة بي إن سبورتس: "القرعة ممتازة وسعداء بها ونفكر في أنفسنا خلال الوقت الحالي وسنجهز بشكل ممتاز من أجل خوض البطولة".

وتتواجد تونس في المجموعة السادسة التي تضم هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا).

وجاء ترتيب المباريات كتالي:

الجولة الأولى

هولندا × اليابان.. 14 يونيو 2026.

مسار 2 في أوروبا × تونس.. 14 يونيو 2026.

الجولة الثانية

هولندا × مسار 2 في أوروبا.. 20 يونيو 2026.

تونس × اليابان.. 20 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

تونس × هولندا.. 25 يونيو 2026.

اليابان × مسار 2 في أوروبا.. 25 يونيو 2026.