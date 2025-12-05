كأس العالم 2026 – الجزيري: سنجهز بشكل ممتاز لخوض البطولة
الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 23:26
كتب : FilGoal
عبر سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس عن حماسه لخوض بطولة كأس العالم 2026.
وقال الجزيري لقناة بي إن سبورتس: "القرعة ممتازة وسعداء بها ونفكر في أنفسنا خلال الوقت الحالي وسنجهز بشكل ممتاز من أجل خوض البطولة".
وتتواجد تونس في المجموعة السادسة التي تضم هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا).
وجاء ترتيب المباريات كتالي:
الجولة الأولى
هولندا × اليابان.. 14 يونيو 2026.
مسار 2 في أوروبا × تونس.. 14 يونيو 2026.
الجولة الثانية
هولندا × مسار 2 في أوروبا.. 20 يونيو 2026.
تونس × اليابان.. 20 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
تونس × هولندا.. 25 يونيو 2026.
اليابان × مسار 2 في أوروبا.. 25 يونيو 2026.
