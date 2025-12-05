كأس العالم 2026 – الجزيري: سنجهز بشكل ممتاز لخوض البطولة

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 23:26

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

عبر سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس عن حماسه لخوض بطولة كأس العالم 2026.

وقال الجزيري لقناة بي إن سبورتس: "القرعة ممتازة وسعداء بها ونفكر في أنفسنا خلال الوقت الحالي وسنجهز بشكل ممتاز من أجل خوض البطولة".

وتتواجد تونس في المجموعة السادسة التي تضم هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا).

وجاء ترتيب المباريات كتالي:

الجولة الأولى

هولندا × اليابان.. 14 يونيو 2026.

مسار 2 في أوروبا × تونس.. 14 يونيو 2026.

الجولة الثانية

هولندا × مسار 2 في أوروبا.. 20 يونيو 2026.

تونس × اليابان.. 20 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

تونس × هولندا.. 25 يونيو 2026.

اليابان × مسار 2 في أوروبا.. 25 يونيو 2026.

سيف الدين الجزيري تونس كأس العالم 2026
نرشح لكم
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ كأس العالم 2026 – ساسي: سنتحد لصناعة التاريخ.. وهذه ميزة للنسخة المقبلة كأس العالم - حسام حسن: وقعنا في مجموعة متنوعة.. ولدينا طموح للوصول لأبعد مدى كأس العالم 2026 – الطرابلسي: سأحدث بعض التغييرات في قائمتي.. ومجموعتنا جيدة قرعة كأس العالم 2026 – الثأر عنوانها.. مواجهات مكررة في المونديال كأس العالم - تفوق على بلجيكا.. تاريخ مواجهات مصر ضد منافسي المجموعة كأس العالم - مصر في المجموعة السابعة المتوازنة.. وترتيب المباريات كأس العالم - تكرارا لنسخة 2010.. المكسيك تواجه جنوب إفريقيا في الافتتاح
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها 3 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل 3 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن 4 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته 4 ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام 4 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518545/كأس-العالم-2026-الجزيري-سنجهز-بشكل-ممتاز-لخوض-البطولة