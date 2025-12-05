كأس العالم 2026 – الطرابلسي: سأحدث بعض التغييرات في قائمتي.. ومجموعتنا جيدة

أقر سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس أنه سيحدث بعض التغييرات على قائمة لاعبيه خلال بطولة كأس العالم.

وقال الطرابلسي عبر بي إن سبورتس الإخبارية: "القرعة بوجود 48 منتخبا تكون متعادلة نسبيا، إذ أن أول 12 منتخبا هم الأقوى ثم الـ 12 الآخرين في التصنيف الثاني فرق جيدة".

وأضاف "في رأيي أن منتخب تونس يتواجد مع مجموعة جيدة جدا، الجميع يعرف نوعية كرة القدم التي يلعبها هولندا وخرج من كأس العالم 2022 من الأرجنتين البطل ووصل إلى نصف نهائي أمم أوروبا الماضية".

وتابع "منتخب هولندا يضم لاعبين في دوريات أوروبية قوية".

وواصل "منتخب اليابان متطور وتواجد في الـ 8 نسخ الماضية من البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "بالتأكيد سيكون هناك تغيير في اللاعبين في فريقي ولن تكون نفس المجموعة التي تتواجد حاليا في كأس العرب".

وتتواجد تونس في المجموعة السادسة التي تضم هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا).

وجاء ترتيب المباريات كتالي:

الجولة الأولى

هولندا × اليابان.. 14 يونيو 2026.

مسار 2 في أوروبا × تونس.. 14 يونيو 2026.

الجولة الثانية

هولندا × مسار 2 في أوروبا.. 20 يونيو 2026.

تونس × اليابان.. 20 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

تونس × هولندا.. 25 يونيو 2026.

اليابان × مسار 2 في أوروبا.. 25 يونيو 2026.