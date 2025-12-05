كأس العالم - مصر في المجموعة السابعة المتوازنة.. وترتيب المباريات

أسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة.

ويقع منتخب مصر رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتنطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى: بلجيكا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو لومين بسياتل)

الجولة الثانية: نيوزلندا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو بي سي في فانكوفر الكندية)

الجولة الثالثة: مصر × إيران - (استاد بي سي في فانكوفر الكندية - أو لومين بسياتل)

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جدول مواعيد مباريات البطولة غدا السبت.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد كل جولة:

الجولة الأولى: 11 إلى 17 يونيو

الجولة الثانية: 18 إلى 23 يونيو

الجولة الثالثة: 24 إلى 27 يونيو

دور الـ 32: 28 يونيو إلى 3 يوليو

ثمن النهائي: 4 إلى 7 يونيو

ربع النهائي: 9 إلى 11 يوليو

نصف النهائي: 14 و15 يوليو

تحديد الثالث والرابع: 18 يونيو

النهائي: 19 يوليو