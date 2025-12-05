كأس العالم - تكرارا لنسخة 2010.. المكسيك تواجه جنوب إفريقيا في الافتتاح

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن مواجهة المكسيك لمنتخب جنوب إفريقيا في الافتتاح.

وتضم المجموعة الأولى في كأس العالم كل من المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.

ويستضيف استاد أزتيك بالمكسيك مباراة الافتتاح يوم 11 يونيو المقبل.

وبذلك أصبح أول ملعب في التاريخ يستضيف افتتاح كأس العالم 3 مرات مختلفة.

وتكرر نفس اللقاء في افتتاح 2010 والتي انتهت بالتعادل 1-1.

تقدم حينها سيوبي شابالالا لجنوب إفريقيا وتعادل رافائيل ماركيز للمكسيك.

وتنطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جدول مواعيد مباريات البطولة غدا السبت.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد كل جولة:

الجولة الأولى: 11 إلى 17 يونيو

الجولة الثانية: 18 إلى 23 يونيو

الجولة الثالثة: 24 إلى 27 يونيو

دور الـ 32: 28 يونيو إلى 3 يوليو

ثمن النهائي: 4 إلى 7 يونيو

ربع النهائي: 9 إلى 11 يوليو

نصف النهائي: 14 و15 يوليو

تحديد الثالث والرابع: 18 يونيو

النهائي: 19 يوليو