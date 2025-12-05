مؤتمر جوارديولا: أتمنى تتويج إنجلترا بكأس العالم.. وسندرلاند مثير للإعجاب

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على فريق سندرلاند منافسه المقبل في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه سندرلاند الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سندرلاند يستحق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لديهم أربعة أو خمسة أو ستة أشياء يجيدونها باستمرار، وإلا لما وصلوا إلى ما هم عليه الآن في هذه البطولة".

وأكمل "القوة البدنية لسندرلاند مثيرة للإعجاب، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فهم يمتلكون العديد من الأفكار الجيدة في التعامل مع الكرة ودفاعيًا."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

أما سندرلاند فيحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة.

وعن المباراة السابقة أمام فولام، أوضح جوارديولا "نأمل أن تكون درسًا جيدًا، لكنها الآن في طي النسيان، علينا أن نتعلم من الأمور الجيدة والسيئة، ثم ننتقل إلى المباراة التالية".

وأكمل "أنا قلق لتلقي 4 أهداف وعلى الفريق أن يكون أكثر صلابة، ونحاول فهم ما حدث لأننا لم نكن بنفس الجودة في الشوط الأول، وأّكن تقديرا كبيرًا لماركو سيلفا مدرب فولام".

وأضاف "انظروا إلى ما حدث في الشوط الثاني ضد فولام، لم تعد أرجلنا قادرة على التحرك، وخسرنا أمام ليفركوزن بسبب نقص الطاقة وضغط المباريات".

وحقق مانشستر سيتي الفوز أمام فولام 5-4، بعد الفوز أمام ليدز بنتيجة 3-2.

وأضاف المدرب الإسباني ردا على تلقي 6 أهداف في مباراتين؟ "سجلنا 3 أهداف ضد ليدز و5 ضد فولام، لذلك يمكنك قول روايتين، وبالطبع لا أحب أن نستقبل ستة أهداف في مباراتين، علينا إصلاح ذلك، وأعتقد أننا قادرون على تقديم أداء أفضل، ونخلق الفرص ونسجل الأهداف لأننا بنينا فريقًا لهذا الغرض، لكن علينا أن نكون أكثر صلابة."

وعن موقف رودري، رد مدرب مانشستر سيتي "رودري غير متاح للمشاركة في مباراة سندرلاند لكنه يتحسن، لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لكنه في مرحلة حيث سيكون جاهزًا في غضون أسابيع قليلة".

وعن موقفه من المشاركة أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل، رد "اسألني في مدريد".

ويخرج مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد العاشرة مساء الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث جوارديولا عن المنتخب المرشح للتتويج بكأس العالم "نفس المرشحين، الجميع يعلم المرشحين الأربعة أو الخمسة، وأتمنى أن تكون إنجلترا حاضرة، لا أريد التظاهر باللطف، ولكنني هنا منذ سنوات وكنت جزءًا من هذا البلد، أتمنى أن ينجح توماس توخيل في تحقيق ذلك".

وقال عن تجربته في الدوري الإنجليزي "لا أجد كلمات كافية للتعبير عما عشته هنا، الناس الرائعون الذين التقيت بهم هنا، لقد كانت رحلة استثنائية، كانت في قمة الروعة."

كما أوضح جوارديولا سبب عدم الدفع بـ ريان آيت نوري "قدم أداءً رائعا في أول مباراتين بكأس العالم للأندية، وبعد ذلك تعرض للإصابة ليقدم أوريلي أداءً رائعا، هذا هو السبب الوحيد لا غير".

وأكمل "نحن سعداء بوجود آيت نوري، إنه يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجيد اللعب في مركز الجناح والوسط، ربما سيحصل نيكو أوريلي على راحة، لا أعرف متى إنه شاب وسيتعافى جيدا.".

وأتم حديثه عن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي "عرفه جيدًا، لكن عمله مع تشيلسي لا يحظى بالتقدير الكافي. الفوز بكأس العالم للأندية، ودوري المؤتمر، والتأهل لدوري أبطال أوروبا في دوري صعب للغاية بفريق شاب، إنه أمر استثنائي. ثم أجرى تغييرات أمام ليدز، انظروا ماذا حدث؟"

وخسر تشيلسي أمام ليدز بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.