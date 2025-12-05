مؤتمر ماريسكا: دفعنا الثمن أمام ليدز.. وندمت على هذا القرار

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 20:24

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

فسر إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، سبب خسارة فريقه أمام ليدز في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى البلوز خسارة قاسية خارج ملعبهم أمام ليدز بثلاثية مقابل هدف وحيد ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

وأوضح ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث "أخطأنا كثيرًا أمام ليدز، ربما دفعنا ثمن اللعب بعشرة لاعبين ضد أرسنال لمدة ساعة، وربما دفعنا أيضا فاتورة اللعب خارج أرضنا أمام ليدز".

وأكمل "كان أداء ليدز قويًا للغاية، وكانوا أفضل منا في جميع النواحي. نأمل أن نتعلم من ذلك ونكون أفضل غدًا."

وتابع "ندمت على عدم إشراك جوش أتشيمبونج ضد ليدز، وقررت إشراك تشالوباه، وبادياشيلي، وأدارابيو بسبب الكرات الطويلة لمهاجمي ليدز، ورغم ذلك فقدنا معظمهم".

ولعب تشيلسي منقوصا أمام أرسنال في الجولة الـ13، بعدما تلقى موسيس كايسيدو بطاقة حمراء في الدقيقة 38 من المباراة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة بورنموث في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الخامسة مساء السبت.

وأكمل ماريسكا "مباراة بورنموث ستكون مشابهة لمباراة ليدز، ولهذا السبب نحتاج إلى أن نكون أفضل"

وعن موقف المصابين، قال ماريسكا "موسيس كايسيدو موقوف، وليس لدينا أي إصابات جديدة".

وأضاف "لا يوجد تاريخ لعودة روميو لافيا، لديه مشكلة في العضلات ولا نعلم متى سيعود".

وأتم حديثه عن إمكانية مشاركة الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي: "فاكوندو يُقدم أداءً جيدًا. لعب العديد من المباريات في البداية بسبب إصابة كول بالمر وليام ديلاب، مما منحنا مساحة أكبر".

