مؤتمر أرتيتا - عن موقف المصابين الأربعة وميرينو المهاجم.. ومنافسة أستون فيلا على اللقب

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، عن مستجدات جاهزية اللاعبين المصابين لخوض مواجهة أستون فيلا.

ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا الساعة الثانية والنصف ظهر السبت، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "دعونا نرى موقف ديكلان رايس، لدينا جلسة حصة تدريبية أخرى اليوم، وستكون كل ساعة مهمة لمعرفة مدى جاهزية اللاعبين، وبعد ذلك سنقرر من سيسافر".

وغادر ديكلان رايس في الدقيقة 83 وحل فيكتور جيوكيريس بدلا منه، في مباراة الجانرز الأخيرة أمام برينتفورد.

وعن كريستيان موسكويرا مدافع الفريق الذي خرج في مباراة برينتفورد مبكرا في الدقيقة 43 "موقفه معقد، علينا إجراء اختبار آخر اليوم لمعرفة أين وصلنا معه".

كما أوضح أرتيتا موقف الثنائي لياندرو تروسارد وويليام ساليبا: "إنها مسألة أيام مع هذين الاثنين وسيعودان".

وأثنى أرتيتا على منافسه أوناي إيمري الذي قاد أرسنال سابقا "عندما تنظر إلى مسيرته، تجد أن مستوى دافعه في كل مكان والتأثير الذي أحدثه كان دائمًا رائعًا، في رأيي لا يحتاج أبدًا إلى أي شيء إضافي، أعتقد أنه يمتلك ما يكفي من الحماس.

وردا على إمكانية إبرام صفقات جديدة في الشتاء تعويضا للمصابين "علينا أن نكون مستعدين دائمًا. عندما تتاح لنا فرصة تحسين الفريق أو حمايته، بناءً على ما سيحدث، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون منفتحين على ما سيحدث من الآن وحتى إغلاق السوق، فهذه هي كرة القدم.. لا نعلم، ولكن بالتأكيد سنكون في حالة تأهب ونعلم أين يمكن أن يأتي الخطر ونكون على أهبة الاستعداد في حالة اضطرارنا إلى القيام بشيء ما".

وتحدث مدرب أرسنال عن ميكيل ميرينو الذي بات مهاجما للفريق "أعتقد أنه استحق على الأقل هذا التفكير في أن يكون مهاجم الفريق، نظرًا لأدائه وتأثيره الإيجابي على الفريق".

وأتم حيدثه عن منافسة أستون فيلا على اللقب: "انظروا إلى وضعهم الحالي، أي فريق في مركزه لديه الفرصة للفوز بالتأكيد".

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، مبتعدا عن أرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة.