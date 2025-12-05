مؤتمر سلوت عن جلوس صلاح على الدكة.. وصعوبة مواجهة ليدز

كشف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول عن رأيه في جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين قبل مواجهة ليدز يونايتد.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليدز في ملعب إيلاند رود في السابعة والنصف مساء غدا السبت بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "جلوس صلاح على دكة البدلاء مباراتين على التوالي؟ أفكر في كل لاعب لبدء أي مباراة لأنهم جيدين للغاية، صلاح لاعب استثنائي بالنسبة لنا، أفكر دائما في مشاركته كلاعب أساسي أو كبديل".

وأضاف "رأيي حول ما يقال عن جلوس صلاح على الدكة؟ أتفهم الأمر، وهو يستحق ذلك نظرا لما قدمه للنادي على مدار 6-7 سنوات، هذا أمر طبيعي تماما".

وأكمل "عندما لا يشارك اللاعبون الجديد الناس تتحدث، وهو أمر طبيعي تماما بأن تتحدث عندما لا يشارك اللاعب في المباريات".

وأردف عن الإيجابيات في آخر مباراتين "كنا قريبين من الخروج بشباك نظيفة في آخر مباراتين لولا الكرة غيرت الاتجاه، أمام وست هام كان الأفضل لنا أنهم لم يسجلوا فرصتهم الوحيدة والتي سنحت في الدقيقة 93".

وواصل "كانت تلك خطوة إيجابية مقارنة بالمباريات السابعة التي سبقتها والتي استقبلنا فيها أهدافا. لم نستقبل أهدافا من كرات ثابتة في آخر مباراتين وهو أمر مهم، وبسببها حققنا تلك النتائج".

وأوضح "أرى ثابتا متزايدا في أداء الوافدين الجدد، فلوريان فيرتز ربما يكون الأبرز، وكذلك كيركيز، إيزاك سجل هدفه الأول، هناك جوانب إيجابية، لسنا في المكان الذي نطمح به، لكن بالمقارنة مع آخر خسارتين هناك أيضا جوانب تحسننا بها".

وفاز ليفربول على وست هام بنتيجة 2-0 وتعادل مع سندرلاند بهدف لكل فريق.

وتابع "تحول ليدز بين خطتي 3-5-2 و5-3-2؟ شاهدت مباراتهم ضد تشيلسي، البلوز استقبلوا هدفا من ركلة ثابتة وارتكبوا خطأً فادحا، ليدز ضد تشيلسي اعتمد على أسلوب هجومي 1 ضد 1 وكان من الصعب جدا خلق فرصا ضدهم.

وشدد "ما أتوقع رؤيته ضدنا هو ما حدث ضد سيتي في الشوط الثاني بعدما عادوا في النتيجة عقب تأخرهم من 2-0 لـ 2-2، وكذلك ضد تشيلسي لعبوا بشراسة وقوة. نتوقع مباراة بدنية ضد ليدز، أفضل اللاعبين في العالم يلعبون في الدوري الإنجليزي، لذلك كل مباراة اختبار بدني".

وأتم عن المصابين: "جو جوميز تعرض لكدمة ضد وست هام وسيكون قادرا على المشاركة، لن يخوض 90 دقيقة لكن أعتقد أنه قادر على التدرب اليوم. كونور برادلي تدرب هذا الأسبوع وأتوقع أن يتواجد في المران اليوم وسيكون جاهزا للتواجد في قائمة المباراة غدا".

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 22 نقطة فيما يحتل ليدز المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.