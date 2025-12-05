دالوت: شعرنا بالقلق الشديد بعد الهدف.. وفقدنا السيطرة على المباراة ضد وست هام

أوضح ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه شعر بالقلق الشديد بعد تسجيله هدف التقدم ضد وست هام.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام أنصاره في ملعب أولد ترافورد بنتيجة 1-1 في ختام الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "نشعر بخيبة أمل كان علينا أن نسيطر على المباراة بشكل أكبر خاصة أنها في أولد ترافورد".

وأضاف "لا يمكننا أن نشعر بالقلق الشديد، لم نستحوذ على الكرة وفقدنا السيطرة على المباراة".

وأردف "علينا إيجاد حل. ربما هناك عدة عوامل، لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا. تقاتل لمدة 60 دقيقة لتسجيل هدف، وعندما يحدث ذلك، يجب أن تُكرر نفس الأسلوب".

وأتم "للأسف، لم نتمكن من الحفاظ على النتيجة. في النهاية، علينا أن ننظر إلى أنفسنا. إنه خطأنا بالدرجة الأولى".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن متساويا مع برايتون وليفربول.