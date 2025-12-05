دالوت: شعرنا بالقلق الشديد بعد الهدف.. وفقدنا السيطرة على المباراة ضد وست هام

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت - هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أوضح ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه شعر بالقلق الشديد بعد تسجيله هدف التقدم ضد وست هام.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام أنصاره في ملعب أولد ترافورد بنتيجة 1-1 في ختام الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "نشعر بخيبة أمل كان علينا أن نسيطر على المباراة بشكل أكبر خاصة أنها في أولد ترافورد".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين كأس العرب - حارس قطر: تعادل بطعم الخسارة.. وهناك شيء من الحظ في هدف خربين مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام

وأضاف "لا يمكننا أن نشعر بالقلق الشديد، لم نستحوذ على الكرة وفقدنا السيطرة على المباراة".

وأردف "علينا إيجاد حل. ربما هناك عدة عوامل، لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا. تقاتل لمدة 60 دقيقة لتسجيل هدف، وعندما يحدث ذلك، يجب أن تُكرر نفس الأسلوب".

وأتم "للأسف، لم نتمكن من الحفاظ على النتيجة. في النهاية، علينا أن ننظر إلى أنفسنا. إنه خطأنا بالدرجة الأولى".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن متساويا مع برايتون وليفربول.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 5 مواجهات سوى في مباراة وحيدة، فيما تعادل 3 مباريات وخسر واحدة

أما وست هام فبقي في المركز الـ18 ضمن مقاعد الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

ويخرج وست هام في الجولة المقبلة لمواجهة برايتون يوم الأحد 7 ديسمبر.

كذلك يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة ولفرهامبتون يوم الإثنين 8 ديسمبر.

مانشستر يونايتد ديوجو دالوت الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام انتهى في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(1) وست هام تشكيل مانشستر يونايتد - دي ليخت يغيب لأول مرة.. وعودة كونيا أمام وست هام لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يقبل دور اللاعب البديل وسيرحل سلوت يتحدث عن سوء الحظ أمام سندرلاند وموقف صلاح من مواجهة ليدز ماريسكا: ليلة سيئة جداً بعد خسارة مستحقة أمام ليدز أرتيتا: سعيد بالصلابة الدفاعية أمام برينتفورد.. وننتظر الفحوصات الطبية لرايس وموسكيرا صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند
أخر الأخبار
وكيل الجفالي يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 2 ساعة | كأس العرب
دالوت: شعرنا بالقلق الشديد بعد الهدف.. وفقدنا السيطرة على المباراة ضد وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد 2 ساعة | منتخب مصر
كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين 12 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - حارس قطر: تعادل بطعم الخسارة.. وهناك شيء من الحظ في هدف خربين 12 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - لاعب سوريا: نقطة هامة للغاية.. ومباراتنا أمام فلسطين مصيرية 12 ساعة | كأس العرب
البدري: أنا أكثر مدرب مصري حقق بطولات.. وهذا شعوري بعد الفوز 12 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518501/دالوت-شعرنا-بالقلق-الشديد-بعد-الهدف-وفقدنا-السيطرة-على-المباراة-ضد-وست-هام