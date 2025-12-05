مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام

تعادل مانشستر يونايتد أمام وست هام بهدف لكل فريق في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن متساويا مع برايتون وليفربول.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 5 مواجهات سوى في مباراة وحيدة، فيما تعادل 3 مباريات وخسر واحدة

أما وست هام فبقي في المركز الـ18 ضمن مقاعد الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

وتخطى ليدز يونايتد منافسه وست هام بعدما حقق الأول الفوز أمام تشيلسي في الجولة ذاتها بنتيجة 3-1، ليتراجع الهامرز إلى مقاعد الهبوط.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح ديوجو دالوت في إحراز الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 58 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقائق الأخيرة، نجح سونجوتو ماجاسا في إدارك التعادل في الدقيقة 83 بعد متابعة ركنية نفذها جارود بوين ليسددها في الشباك.

ويخرج وست هام في الجولة المقبلة لمواجهة برايتون يوم الأحد 7 ديسمبر.

كذلك يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة ولفرهامبتون يوم الإثنين 8 ديسمبر.