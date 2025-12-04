انتهى في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(1) وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد أمام وست هام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 21 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ18 برصيد 11 نقطة.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1

ق 83: جووووول التعاااادل لوست هام عن طريق ماجاسا بعد متابعة ركنية ليسددها في الشباك.

ق 58 جووووول أول ديوجو دالوت يسجل بتسديدة من داخل المنطقة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 28: مرور رائع من ديالو ولعب كرة عرضية تابعها زيركزي رأسية ولكن وان بيساكا أبعدها على خط المرمى.. ارتدت الكرة لكونيا ولكن الدفاع تصدى، لترتد إلى برونو فيرنانديز الذي سدد بجوار القائم بقليل.

ق 24: تسديدة رائعة خادعة من مبويمو كادت تخادع أريولا ولكن الحارس تألق وأبعدها إلى ركنية.

ق 10: ديالو يمرر الكرة لـ برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء ولكن سوتشيك يتدخل وسط مطالبة من لاعب الوسط البرتغالي بالحصول على ضربة جزاء.

ق 8: بطاقة صفراء لأيدين هيفين مدافع مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي ضد بوين

بداية المباراة