انتهى في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(1) وست هام

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

براين مبومو - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد أمام وست هام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 21 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ18 برصيد 11 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد - دي ليخت يغيب لأول مرة.. وعودة كونيا أمام وست هام انتصار = ارتقاء 6 مراكز.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بالاس بثنائية زيركزي وماونت تعديل القانون بداية الموسم سبب إعادة ركلة ماتيتا ضد مانشستر يونايتد

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

------------------

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1

ق 83: جووووول التعاااادل لوست هام عن طريق ماجاسا بعد متابعة ركنية ليسددها في الشباك.

ق 58 جووووول أول ديوجو دالوت يسجل بتسديدة من داخل المنطقة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 28: مرور رائع من ديالو ولعب كرة عرضية تابعها زيركزي رأسية ولكن وان بيساكا أبعدها على خط المرمى.. ارتدت الكرة لكونيا ولكن الدفاع تصدى، لترتد إلى برونو فيرنانديز الذي سدد بجوار القائم بقليل.

ق 24: تسديدة رائعة خادعة من مبويمو كادت تخادع أريولا ولكن الحارس تألق وأبعدها إلى ركنية.

ق 10: ديالو يمرر الكرة لـ برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء ولكن سوتشيك يتدخل وسط مطالبة من لاعب الوسط البرتغالي بالحصول على ضربة جزاء.

ق 8: بطاقة صفراء لأيدين هيفين مدافع مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي ضد بوين

بداية المباراة

مانشستر يونايتد وست هام
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام تشكيل مانشستر يونايتد - دي ليخت يغيب لأول مرة.. وعودة كونيا أمام وست هام لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يقبل دور اللاعب البديل وسيرحل سلوت يتحدث عن سوء الحظ أمام سندرلاند وموقف صلاح من مواجهة ليدز ماريسكا: ليلة سيئة جداً بعد خسارة مستحقة أمام ليدز أرتيتا: سعيد بالصلابة الدفاعية أمام برينتفورد.. وننتظر الفحوصات الطبية لرايس وموسكيرا صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند تشيلسي يسقط بثلاثية.. وأستون فيلا يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين 55 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - حارس قطر: تعادل بطعم الخسارة.. وهناك شيء من الحظ في هدف خربين 57 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - لاعب سوريا: نقطة هامة للغاية.. ومباراتنا أمام فلسطين مصيرية 59 دقيقة | كأس العرب
البدري: أنا أكثر مدرب مصري حقق بطولات.. وهذا شعوري بعد الفوز ساعة | الوطن العربي
علي ماهر: هكذا أريد العودة إلى الأهلي.. وقلت لتريزيجيه "اضرب أبو تريكة ووائل جمعة" ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية ساعة | كرة سلة
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل حامد حمدان يكشف عن مستقبل اللاعب وتفاصيل الاتفاق مع الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518488/انتهى-في-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-يونايتد-1-1-وست-هام