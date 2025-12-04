تشكيل مانشستر يونايتد - دي ليخت يغيب لأول مرة.. وعودة كونيا أمام وست هام

أعلن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ويعود كونيا إلى التشكيل الأساسي للفريق على حساب ماونت.

وكذلك دفع أموريم بالمدافع الشاب أيدين هيفين بدلا من ماتياس دي ليخت الذي يغيب لأول مرة هذا الموسم عن تشكيل الفريق.

ويبدأ مانشستر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس

الدفاع: لوك شو - أيدين هيفين - نصير مزراوي

الوسط: ديوجو دالوت - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - أماد ديالو

الهجوم: ماتيوس كونيا - مبويمو - جوشوا زيركزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 21 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ18 برصيد 11 نقطة.