تشكيل مانشستر يونايتد - دي ليخت يغيب لأول مرة.. وعودة كونيا أمام وست هام

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - مانشستر يونايتد

أعلن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ويعود كونيا إلى التشكيل الأساسي للفريق على حساب ماونت.

أخبار متعلقة:
انتصار = ارتقاء 6 مراكز.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بالاس بثنائية زيركزي وماونت تعديل القانون بداية الموسم سبب إعادة ركلة ماتيتا ضد مانشستر يونايتد الرياضية: أهلي جدة يصرف النظر عن مواجهة مانشستر يونايتد وديا

وكذلك دفع أموريم بالمدافع الشاب أيدين هيفين بدلا من ماتياس دي ليخت الذي يغيب لأول مرة هذا الموسم عن تشكيل الفريق.

ويبدأ مانشستر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس

الدفاع: لوك شو - أيدين هيفين - نصير مزراوي

الوسط: ديوجو دالوت - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - أماد ديالو

الهجوم: ماتيوس كونيا - مبويمو - جوشوا زيركزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 21 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ18 برصيد 11 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام انتهى في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(1) وست هام لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يقبل دور اللاعب البديل وسيرحل سلوت يتحدث عن سوء الحظ أمام سندرلاند وموقف صلاح من مواجهة ليدز ماريسكا: ليلة سيئة جداً بعد خسارة مستحقة أمام ليدز أرتيتا: سعيد بالصلابة الدفاعية أمام برينتفورد.. وننتظر الفحوصات الطبية لرايس وموسكيرا صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند تشيلسي يسقط بثلاثية.. وأستون فيلا يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين 55 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - حارس قطر: تعادل بطعم الخسارة.. وهناك شيء من الحظ في هدف خربين 57 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - لاعب سوريا: نقطة هامة للغاية.. ومباراتنا أمام فلسطين مصيرية 59 دقيقة | كأس العرب
البدري: أنا أكثر مدرب مصري حقق بطولات.. وهذا شعوري بعد الفوز ساعة | الوطن العربي
علي ماهر: هكذا أريد العودة إلى الأهلي.. وقلت لتريزيجيه "اضرب أبو تريكة ووائل جمعة" ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية ساعة | كرة سلة
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل حامد حمدان يكشف عن مستقبل اللاعب وتفاصيل الاتفاق مع الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518482/تشكيل-مانشستر-يونايتد-دي-ليخت-يغيب-لأول-مرة-وعودة-كونيا-أمام-وست-هام