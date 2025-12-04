"كان واجبا وشرفا".. قائد نيجيريا يعلن اعتزاله اللعب دوليا

ويليام تروست النادي : الخلود نيجيريا

أعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، اعتزاله اللعب دوليا مع النسور.

وفاز إيكونج بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار يناير 2024.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثاني، خلف منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض الذي توج باللقب.

وكشف إيكونج صاحب الـ32 عاما، عن اعتزاله، رغم تواجده في القائمة الأولية لمنتخب نيجيريا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب 21 ديسمبر الجاري.

وكتب إيكونج رسالة عبر حسابه على تويتر جاءت كالتالي:

"أعلن اليوم اعتزالي اللعب الدولي في عام ٢٠١٥، غيّرت مكالمة هاتفية من الراحل ستيفن كيشي حياتي. وبعد شهر، منحني المدرب الكبير أول ظهور لي، ثقته بي أشعلت فيّ رغبةً في السير على خطاه.

في كل مرة ارتديتُ فيها ذلك القميص الشهير لدخول الملعب، كنتُ أستعيد تلك اللحظة. كان الانتقال إلى قيادة منتخب نيجيريا أمرًا يفوق كل أحلامي. لقد احتضنتني نيجيريا ووثقت بي لقيادة وتمثيل أمة يزيد عدد سكانها عن 230 مليون نسمة.

بعد أن لعبت 53 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وشاركت في خمس بطولات كبرى، وفزت بثلاث ميداليات، وحطمت بعض الأرقام القياسية، فقد عشت حلمي.

إن الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016، ثم المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وثلاث بطولات كأس أمم أفريقيا مذهلة مع الميدالية البرونزية والميدالية الفضية مؤخرًا، ستظل ذكريات لا تُنسى.

كان قيادة نيجيريا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023، والتسجيل في النهائي، واختياري أفضل لاعب في البطولة، إنجازًا مميزًا.

أن أصبح المدافع الأكثر تهديفًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية هو شرف أتقاسمه مع كل زميلٍ لي في الفريق ممن عايشوا تلك اللحظات. لقد علمتني تلك البطولة المعنى الحقيقي للانتماء إلى نيجيريا؛ إننا في الشدائد نتحد، ونكافح، ونكافح رغم الألم، وننهض.

أشعر براحة البال وأنا أعلم أنني طوال هذه المراحل المهمة، بذلتُ كل ما لدي ليس فقط من أجل نفسي، بل لإلهام الجيل القادم كما ألهمتني الأساطير التي كنتُ أتطلع إليها، والتي حظيتُ بشرف التنافس معها جنبًا إلى جنب.

لقد كان من الممتع اللعب إلى جانب زملائي النيجيريين، وبناء شيء عظيم معًا بمشاهدتهم يتطورون ليصبحوا قادة، حان الوقت لتحمل المسؤولية، واغتنام الفرصة، وتسليم القيادة، والآن، حان دور الجيل القادم ليواصل كتابة قصته الخاصة.

بصفتي من مواليد الشتات، أشعر بفخر كبير لكوني جزءًا من مجموعة برهنت تمامًا على إمكانية العودة إلى الوطن للعب وتمثيل وطننا.

ما كان هذا ليتحقق لولا دعم الجميع من حولي، إلى كل مدرب، وعضو في الجهاز الفني، والأهم من ذلك، زملائي السابقين والحاليين الذين ساهموا في مسيرتي الدولية، شكرًا لكم.

إلى الجماهير النيجيرية - نبض كرة القدم النيجيرية. لقد ساندني دعمكم في كل لحظة وتحدي، سأقف معكم كما وقفتم معي.

هذا ليس وداعًا نهائيًا. عملي في خدمة المجتمعات النيجيرية مستمر، كما أن حبي وشغفي بهذا الفريق لن يتلاشى أبدًا."

كان العقد الماضي حافلاً بالالتزام والفخر وذكريات لا تُنسى.

كان ارتداء قميص النسور الخضر أكثر من مجرد لعب كرة قدم، بل كان واجباً وامتيازاً وشرفاً."

ولعب إيكونج 83 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا سجل خلالهم 8 أهداف.

وانضم إيكونج إلى الخلود السعودي في صيف 2024 قادما من باوك اليوناني.

وتتواجد نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية بالمجموعة الثالثة إلى جانب تونس وأوغندا وتنزانيا.