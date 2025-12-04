سلوت يتحدث عن سوء الحظ أمام سندرلاند وموقف صلاح من مواجهة ليدز

أعرب أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن استيائه من التعادل أمام سندرلاند بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وأشار سلوت إلى أن ليفربول لم يتمكن من استغلال الفرص بالشكل المطلوب وواجه سوء حظ في النهاية.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "خضنا مباراة لم نشهد فيها الكثير من الفرص ولا استقبلنا العديد من الهجمات، لكن الهدف الذي دخل مرمانا جاء بسوء حظ بعد ارتداد الكرة، كان من الممكن أن تذهب في أي اتجاه لكنها سكنت الشباك في تلك اللحظة".

وعن اللقطة الدفاعية الحاسمة من فيديريكو كييزا أوضح: "واصل الركض حتى اللحظة الأخيرة ونجح في إبعاد الكرة من على خط المرمى، كان من الممكن أن نسجل أكثر، خصوصاً أن سندرلاند أجاد في اللحظات التي أُتيحت له".

وأضاف مدرب ليفربول "هناك سبب وراء صعوبة الفوز على سندرلاند، وفرق أخرى عانت أيضاً أمامهم في الفترة الأخيرة".

أما عن هدف التعادل فكشف "كنا محظوظين في تلك الكرة، لكن الفرص لم تكن كثيرة لأي من الفريقين، وفي الشوط الثاني عاندنا الحظ مرة أخرى. استقبلنا هدفًا لكن ردة فعل اللاعبين كانت إيجابية".

وبسؤاله عن موقف محمد صلاح، شدد سلوت "الأمر لا يتعلق بصلاح أو أي لاعب بعينه، لم أحدد حتى الآن خطة مواجهة ليدز المقبلة، لدي فكرة عن التشكيل لكن لن أفصح عنها حالياً".

واختتم سلوت تصريحاته "خضنا 14 مباراة حتى الآن ولم ننجح في التسجيل بشكل كافٍ في اللعب المفتوح أو من الكرات الثابتة. أمامنا عمل كبير لتحسين الفاعلية الهجومية في الفترة المقبلة".

وتعادل ليفربول لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-1 مع سندرلاند لحساب الجولة 14 على ملعب أنفيلد.

وظل ليفربول ثامنا برصيد 22 نقطة، فيما ظل سندرلاند في المركز السادس برصيد 23 نقطة.