ماريسكا: ليلة سيئة جداً بعد خسارة مستحقة أمام ليدز

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 10:14

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

اعترف إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي بأحقية ليدز في الفوز بعد خسارة فريقه.

وشدد ماريسكا على ضرورة تصحيح الأخطاء والتركيز على المواجهات القادمة في الدوري الإنجليزي.

وقال ماريسكا في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "كانت ليلة سيئة للغاية، ليدز استحق الفوز، لقد كانوا أفضل منا في جميع الجوانب".

وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بالاستحواذ على الكرة، يجب أن يكون هناك هدف من الاستحواذ، واليوم كانوا أفضل منا في كل شيء، أهنئهم على ذلك".

وتابع مدرب تشيلسي "بعد الهدف الذي سجلناه سنحت لنا فرصتان واضحتان، لكن الهدف الثالث قتل المباراة تماماً وجعل الأمور أكثر صعوبة".

وأوضح "هذه هي حقيقة الدوري الإنجليزي، يجب أن تقدم كل شيء في كل مباراة بغض النظر عن الملعب أو المنافس".

واختتم ماريسكا تصريحاته "الأهم الآن أن نحلل ما أخطأنا فيه الليلة ونعمل على التطوير. يجب أن نتركز في القادم ونرى أين سنكون في فبراير أو مارس، لكن الأكيد أننا بحاجة لتحسين مستوانا".

وسقط تشيلسي أمام ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليدز عن طريق جاكا بيول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، قبل أن يضيف أو تاناكا الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، نجح بيدرو نيتو في تقليص الفارق في الدقيقة 50.

ولكن عاد دومينيك كالفيرت ليوين ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ورفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ17 مبتعدا عن مراكز الهبوط مؤقتا، حيث يلعب وست هام صاحب المركز الـ18 بـ 11 نقطة مباراته في الجولة ذاتها أمام مانشستر يونايتد العاشرة مساء الخميس.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 24 نقطة متراجعا للمركز الرابع، حيث ارتقى أستون فيلا إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

