أرتيتا: سعيد بالصلابة الدفاعية أمام برينتفورد.. وننتظر الفحوصات الطبية لرايس وموسكيرا

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن رضاه التام بعد فوز فريقه على برينتفورد مع الحفاظ على نظافة الشباك، مؤكدا صعوبة المواجهة أمام منافس يجيد الاستفادة من الكرات الثابتة والركلات الجانبية.

وواصل أرسنال ابتعاده بقمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيق انتصار جديد بالتغلب على برينتفورد بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

وقال أرتيتا في تصريحاته لشبكة "بي بي سي": "سعيد جدا بالأداء والفوز والخروج بشباك نظيفة. واجهنا فريقا قويا لا يحتاج للكثير حتى يصنع خطورة، سواء من رمية تماس أو كرة ثابتة".

وأضاف "برينتفورد مميز جدا في تلك الكرات، والنتيجة 1-0 لا تكون كافية أمامهم. هناك دائما لحظات قد تتعرض فيها للاختبار، بالفعل واجهنا بعض الرميات الخطيرة وتصدى ديفيد رايا لكرة قوية من ركلة ركنية".

وتابع "بعيدا عن ذلك سيطرنا على المباراة وخلقنا أكبر الفرص، لكن ما دام الهدف الثاني لم يسجل تبقى النتيجة معلقة حتى صافرة النهاية".

وتطرق أرتيتا للحديث عن شخصية الفريق مشددا "ظهرنا بنضج واضح خصوصا بعد انخفاض الأداء البدني في الشوط الثاني. نجحنا في المحافظة على الكرة في الأماكن الصحيحة وهو أمر مهم، خاصة مع غياب بعض اللاعبين المؤثرين للإصابة".

وواصل "فقدنا بالفعل قلبي الدفاع الأساسيين، واليوم خسرنا موسكيرا، بن وايت دخل التشكيل وقدم مواجهة كبيرة. سعيد للغاية بما يقدمه، بدونه لم نكن لنحقق المركز الذي نحتله الآن".

واستمر أرتيتا في الإشادة ببن وايت قائلا "لقد كان رائعا، يتدرب بشكل جيد للغاية ودائما جاهز حينما يحتاجه الفريق. فخور بما قدمه اليوم".

أما عن الإصابات التي تعرض لها كل من ديكلان رايس وكريستيان موسكيرا، اختتم أرتيتا تصريحاته "لا نعلم بعد مدة الغياب، سنجري الفحوصات اللازمة، لكن أي لاعب يغادر الملعب بسبب الإصابة فهي ليست أخبارا جيدة. ننتظر نتيجة الاختبارات".

ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول منفردا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

وسجل ميكيل ميرينو هدف أرسنال الأول في الدقيقة 11 بعد استقبال عرضية بن وايت برأسية رائعة داخل الشباك.

بينما قتل بوكايو ساكا اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 91 ليؤمن نقاط المباراة لأرسنال.

وتعرض موسكيرا لاعب أرسنال للإصابة في الدقيقة 43 وتم الدفع بيورين تيمبر بدلا منه.

ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر يوم الأحد المقبل.