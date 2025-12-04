منافس مصر - قائمة أنجولا.. شيكو بانزا ومابولولو على ضمن الخيارات المشاركة في أمم إفريقيا

يتواجد شيكو بانزا جناح فريق الزمالك على رأس قائمة منتخب أنجولا المشاركة في أمم إفريقيا.

ويقع منتخب أنجولا رفقة مصر في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

وأعلن باتريس بوميل قائمة الفريق المكونة من 28 لاعبا وشهدت تواجد الثنائي شيكو بانزا وكريستفاو مابولولو.

وجاءت قائمة أنجولا كالآتي:

حراسة المرمى: نيبلو (بريميرو دي أجوستو) - هوجو ماركيز (بترو أتلتيكو) - أنطونيو دومينيك (إيتوال كاروج السويسري)

الدفاع: روي مودستو (أودينيزي الإيطالي) - إيدي أفونسو (بترو أتلتيكو) - تو كارنييرو (الجيش الملكي المغربي) - نوريو فورتونا (فولوس اليوناني) - بيدرو بوندو (فاماليساو البرتغالي) - دافيد كارمو (ريال أوفييدو الإسباني) - جوناثان بواتو (جيل فيسينتي البرتغالي) - كيالوندا جاسبار (ليتشي الإيطالي) - كلينتون ماتا (ليون الفرنسي).

الوسط: بيني موكيندي (فيتوريا جيماريش البرتغالي) - مانويل شو (كوجالي سبور التركي) - فريدي (بودروم التركي) - أنطونيو ماييسترو (ألانيا سبور التركي) - مانويل كيليانو (أخمات جروزني الروسي) - ماريو بالبورديا (بولو سبور التركي).

الهجوم: زيتو لوفومبو (كالياري الإيطالي) - مانويل بنسون (سوانزي سيتي) - ميلسون (ريد ستار بلجراد الصربي) - شيكو بانزا (الزمالك) - جيلسون دالا (الوكرة القطري) - راندي نتيكا (رايو فايكانو الإسباني) - آري بابل (الأخضر الليبي) - كريستفاو مابولولو (أهلي طرابلس) - مبالا نزولا (بيزا الإيطالي) - أمبروسيني زيني (آيك أثينا اليوناني).

ويخوض الدولي الأنجولي شيكو بانزا موسمه الأول مع الزمالك قتدما من أشتريلا مادورا البرتغالي.

ويستهل منتخب أنجولا تحت قيادة باتريس بوميل مبارياته في أمم إفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة جنوب إفريقيا.

بينما في الجولة الثانية يلاقي منتخب أنجولا نظيره الزيمبابوي يوم 26 ديسمبر الجاري.

وتختتم أنجولا مباريات دور المجموعات بمواجهة مصر يوم 29 من الشهر ذاته.

وتولى بوميل صاحب الـ49 عاما منتخب أنجولا منذ أغسطس 2019 ليستمر مع الفريق لمدة 6 سنوات.

وسبق لبوميل تولي قيادة منتخبات زامبيا وكوت ديفوار، كما عمل كمدرب مساعد مع منتخبات أنجولا والمغرب وزامبيا.

وكان بوميل مساعدا لمانويل جوزيه مع منتخب أنجولا في 2010 بينما عمل كمساعد للفرنسي هيرفي رينار في زامبيا وكوت ديفوار والمغرب.

وتولى بوميل قيادة منتخب كوت ديفوار في الفترة من 2020 إلى 2022.

وقاد بوميل الأفيال في أمم إفريقيا 2022 وودع منافسات البطولة أمام مصر من ربع النهائي بركلات الترجيح.