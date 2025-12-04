صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند

تعادل ليفربول لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-1 مع سندرلاند لحساب الجولة 14 على ملعب أنفيلد.

وتقدم شمس الدين طالبي لسندرلاند، وتعادل نوردي موكيلي للريدز بهدف عكسي.

ولم يحقق سندرلاند الفوز على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي.

ولم يخسر ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أي مباراة رغم تأخره في البداية.

وظل ليفربول ثامنا برصيد 22 نقطة، فيما ظل سندرلاند في المركز السادس برصيد 23 نقطة.

التشكيل

وجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

وقال سلوت قبل دقائق على انطلاق اللقاء عبر سكاي سبورتس: "جميع اللاعبين لديهم فرصة للمشاركة اليوم، وصلاح بالتأكيد من بينهم. من الجيد أن يكون لدينا لاعبون بقيمة صلاح على دكة البدلاء".

وكشف "لم أتحدث مطولا مع صلاح مؤخرا، تحدثنا كثيرا بعد مباراة فرانكفورت، أما الآن فالحوار كان أقل. صلاح يتعامل باحترافية عالية كما هو متوقع".

واختتم سلوت تصريحاته "صلاح يتدرب بشكل قوي ويحافظ على الإيجابية تجاه زملائه. صلاح يُعد مثالا يُحتذى به حين يلعب، وكذلك في طريقة تعامله عند عدم المشاركة".

وصف المباراة

حاول فلوريان فيرتز تسجيل الهدف الأول بعد تدخل مع الحارس لكن الكرة جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 22.

وبعد 7 دقائق تصدى أليسون لضربة مقصية بسهولة. وفي الدقيقة 32 منع أليسون ثم العارضة تصويبة قوية من تراي هومي.

وارتدت رأسية أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 44 من القائم الأيسر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في بداية الشوط الثاني شارك محمد صلاح بدلا من كودي جاكبو.

وفي الدقيقة 61 ارتطمت رأسية عمر ألديرتي بالقائم الأيسر ليظل التعادل مستمرا.

واهتزت الشباك بتسديدة في الدقيقة 67 من المغربي شمس الدين طالبي التي ارتطمت بفان دايك وسكنت شباك أليسون معلنة الأول للضيوف.

وحاول ليفربول الضغط أكثر للعودة في النتيجة والتعادل.

وبالفعل في الدقيقة 81 توغل فلوريان فيرتز داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي الفريق وسدد كرة سكنت الشباك، لكن الهدف احتسب عكسيا لنوردي موكيلي لاعب سندرلاند.

GOAL! The wait is finally over! Florian Wirtz scores his first goal for Liverpool 🇩🇪✨#beINPL #LIVSUN #LFC pic.twitter.com/PsmgBH6bZs — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2025

شارك فيدريكو كييزا وميلوش كيركيز في الدقيقة 86 بدلا من إيزك وروبرتسون.

وشتت كييزا من على خط المرمى فرصة محققة لسندرلاند بعد مرتدة سريعة وانفراد تام لألديرتي في الدقيقة 90+4، لتنتهي المباراة بالتعادل.