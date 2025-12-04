صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

ليفربول - سندرلاند

تعادل ليفربول لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-1 مع سندرلاند لحساب الجولة 14 على ملعب أنفيلد.

وتقدم شمس الدين طالبي لسندرلاند، وتعادل نوردي موكيلي للريدز بهدف عكسي.

ولم يحقق سندرلاند الفوز على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك أرسنال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري بثنائية أمام برينتفورد بيراميدز يعلن تلقيه إخطارا بتأجيل انضمام ماييلي إلى منتخب الكونغو الديمقراطية تشيلسي يسقط بثلاثية.. وأستون فيلا يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي

ولم يخسر ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أي مباراة رغم تأخره في البداية.

وظل ليفربول ثامنا برصيد 22 نقطة، فيما ظل سندرلاند في المركز السادس برصيد 23 نقطة.

التشكيل

وجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

وقال سلوت قبل دقائق على انطلاق اللقاء عبر سكاي سبورتس: "جميع اللاعبين لديهم فرصة للمشاركة اليوم، وصلاح بالتأكيد من بينهم. من الجيد أن يكون لدينا لاعبون بقيمة صلاح على دكة البدلاء".

وكشف "لم أتحدث مطولا مع صلاح مؤخرا، تحدثنا كثيرا بعد مباراة فرانكفورت، أما الآن فالحوار كان أقل. صلاح يتعامل باحترافية عالية كما هو متوقع".

واختتم سلوت تصريحاته "صلاح يتدرب بشكل قوي ويحافظ على الإيجابية تجاه زملائه. صلاح يُعد مثالا يُحتذى به حين يلعب، وكذلك في طريقة تعامله عند عدم المشاركة".

وصف المباراة

حاول فلوريان فيرتز تسجيل الهدف الأول بعد تدخل مع الحارس لكن الكرة جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 22.

وبعد 7 دقائق تصدى أليسون لضربة مقصية بسهولة. وفي الدقيقة 32 منع أليسون ثم العارضة تصويبة قوية من تراي هومي.

وارتدت رأسية أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 44 من القائم الأيسر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في بداية الشوط الثاني شارك محمد صلاح بدلا من كودي جاكبو.

وفي الدقيقة 61 ارتطمت رأسية عمر ألديرتي بالقائم الأيسر ليظل التعادل مستمرا.

واهتزت الشباك بتسديدة في الدقيقة 67 من المغربي شمس الدين طالبي التي ارتطمت بفان دايك وسكنت شباك أليسون معلنة الأول للضيوف.

وحاول ليفربول الضغط أكثر للعودة في النتيجة والتعادل.

وبالفعل في الدقيقة 81 توغل فلوريان فيرتز داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي الفريق وسدد كرة سكنت الشباك، لكن الهدف احتسب عكسيا لنوردي موكيلي لاعب سندرلاند.

شارك فيدريكو كييزا وميلوش كيركيز في الدقيقة 86 بدلا من إيزك وروبرتسون.

وشتت كييزا من على خط المرمى فرصة محققة لسندرلاند بعد مرتدة سريعة وانفراد تام لألديرتي في الدقيقة 90+4، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ليفربول سندرلاند الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشيلسي يسقط بثلاثية.. وأستون فيلا يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي أرسنال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري بثنائية أمام برينتفورد انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) سندرلاند.. تعادل أول أرني سلوت: صلاح نموذج يحتذى به حتى وهو على مقاعد البدلاء انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) برينتفورد.. نهاية المباراة تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة للمباراة الثانية تواليا.. وإيزاك يقود الهجوم ضد سندرلاند تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا
أخر الأخبار
كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد 4 ساعة | الدوري المصري
ألونسو: قدمنا المباراة الأكثر تكاملا أمام بلباو 5 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات 5 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى 5 ساعة | منتخب مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل خلاف مسدد ضربة الجزاء أمام الكويت.. وما دار بين شريف وطولان 5 ساعة | كأس العرب
صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518433/صلاح-البديل-يشارك-في-التعادل-الأول-لـ-ليفربول-أمام-سندرلاند