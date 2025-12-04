تشيلسي يسقط بثلاثية.. وأستون فيلا يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

مباراة ليدز أمام تشيلسي

سقط تشيلسي أمام ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليدز عن طريق جاكا بيول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، قبل أن يضيف أو تاناكا الهدف الثاني في الدقيقة 43.

أخبار متعلقة:
أرسنال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري بثنائية أمام برينتفورد أرني سلوت: صلاح نموذج يحتذى به حتى وهو على مقاعد البدلاء تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة للمباراة الثانية تواليا.. وإيزاك يقود الهجوم ضد سندرلاند

وفي الشوط الثاني، نجح بيدرو نيتو في تقليص الفارق في الدقيقة 50.

ولكن عاد دومينيك كالفيرت ليوين ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ورفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ17 مبتعدا عن مراكز الهبوط مؤقتا، حيث يلعب وست هام صاحب المركز الـ18 بـ 11 نقطة مباراته في الجولة ذاتها أمام مانشستر يونايتد العاشرة مساء الخميس.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 24 نقطة متراجعا للمركز الرابع، حيث ارتقى أستون فيلا إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

أستون فيلا نجح في تحقيق فوز كبير أمام مضيفه برايتون بنتيجة 4-3.

تقدم أصحاب الأرض في البداية بهدفين عن طريق يان باول فان هيكي في الدقيقة 9، وباو توريس في الدقيقة 29.

ولكن نجح أستون فيلا في إدارك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدفين عن طريق أولي واتكينز في الدقيقتين 37، و45+8.

وفي الشوط الثاني واصل أستون فيلا التفوق وسجل هدفين في الدقيقتين 61 عن طريق أمادو أونانا، و78 لـ دنيايل مالين.

وقلص برايتون الفارق قبل النهاية بهدف عن طريق يان باول فان هيكي في الدقيقة 83.

وتراجع برايتون إلى المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، حقق كريستال بالاس فوزًا خارج أرضه أمام بيرنلي بهدف نظيف.

سجل هدف كريستال بالاس دانييل مونوز في الدقيقة 44.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وأخيرًا حقق نوتينجهام فورست الفوز على حساب ولفرهامبتون بهدف نظيف.

سجل هدف نوتينجهام إيجور جيسوس في الدقيقة 73.

ورفع نوتينجهام رصيده إلى 15 نقطة في المركز 16، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند نقطتين في المركز الأخير.

تشيلسي الدوري الإنجليزي أستون فيلا
نرشح لكم
صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند أرسنال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري بثنائية أمام برينتفورد انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) سندرلاند.. تعادل أول أرني سلوت: صلاح نموذج يحتذى به حتى وهو على مقاعد البدلاء انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) برينتفورد.. نهاية المباراة تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة للمباراة الثانية تواليا.. وإيزاك يقود الهجوم ضد سندرلاند تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا
أخر الأخبار
كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد 4 ساعة | الدوري المصري
ألونسو: قدمنا المباراة الأكثر تكاملا أمام بلباو 5 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات 5 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى 5 ساعة | منتخب مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل خلاف مسدد ضربة الجزاء أمام الكويت.. وما دار بين شريف وطولان 5 ساعة | كأس العرب
صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518431/تشيلسي-يسقط-بثلاثية-وأستون-فيلا-يقتنص-المركز-الثالث-في-الدوري-الإنجليزي