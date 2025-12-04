تشيلسي يسقط بثلاثية.. وأستون فيلا يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي

سقط تشيلسي أمام ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليدز عن طريق جاكا بيول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، قبل أن يضيف أو تاناكا الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، نجح بيدرو نيتو في تقليص الفارق في الدقيقة 50.

ولكن عاد دومينيك كالفيرت ليوين ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ورفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ17 مبتعدا عن مراكز الهبوط مؤقتا، حيث يلعب وست هام صاحب المركز الـ18 بـ 11 نقطة مباراته في الجولة ذاتها أمام مانشستر يونايتد العاشرة مساء الخميس.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 24 نقطة متراجعا للمركز الرابع، حيث ارتقى أستون فيلا إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

أستون فيلا نجح في تحقيق فوز كبير أمام مضيفه برايتون بنتيجة 4-3.

تقدم أصحاب الأرض في البداية بهدفين عن طريق يان باول فان هيكي في الدقيقة 9، وباو توريس في الدقيقة 29.

ولكن نجح أستون فيلا في إدارك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدفين عن طريق أولي واتكينز في الدقيقتين 37، و45+8.

وفي الشوط الثاني واصل أستون فيلا التفوق وسجل هدفين في الدقيقتين 61 عن طريق أمادو أونانا، و78 لـ دنيايل مالين.

وقلص برايتون الفارق قبل النهاية بهدف عن طريق يان باول فان هيكي في الدقيقة 83.

وتراجع برايتون إلى المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، حقق كريستال بالاس فوزًا خارج أرضه أمام بيرنلي بهدف نظيف.

سجل هدف كريستال بالاس دانييل مونوز في الدقيقة 44.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وأخيرًا حقق نوتينجهام فورست الفوز على حساب ولفرهامبتون بهدف نظيف.

سجل هدف نوتينجهام إيجور جيسوس في الدقيقة 73.

ورفع نوتينجهام رصيده إلى 15 نقطة في المركز 16، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند نقطتين في المركز الأخير.