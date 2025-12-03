بيراميدز يعلن تلقيه إخطارا بتأجيل انضمام ماييلي إلى منتخب الكونغو الديمقراطية

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد أهلي جدة

أعلن نادي بيراميدز تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفيد بتأجيل انضمام فيستون ماييلي إلى المنتخب.

وكان سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية قد أعلن قائمة الفريق وشهدت تواجد فيستون ماييلي.

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة رفقة بنين والسنغال وبوتسوانا.

أخبار متعلقة:
عرضيات الشيبي تقود بيراميدز للانتصار على كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل تشكيل بيراميدز - جاد أساسي لأول مرة ضد كهرباء الإسماعيلية.. وماييلي يقود الهجوم بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

وكشف نادي بيراميدز عن تلقي إخطارا رسميا من الاتحاد الكونغولي يفيد بتأجيل انضمام ماييلي حتى يوم 15 ديسمبر الجاري تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبق وتلقى بيراميدز استدعاء رسميا لفيستون ماييلي من جانب المنتخب الكونغولي لبدء تحضيرات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب بداية من يوم 8 ديسمبر الجاري.

وبعد قرار الاتحاد الدولي بتأجيل انضمام اللاعبين المحترفين للمنتخبات المشاركة في البطولة القارية إلى 15 ديسمبر، وأخطر الاتحاد الكونغولي نادي بيراميدز بتأجيل طلب ضم اللاعب إلى الموعد الجديد الذي أعلن عنه فيفا.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

ويفتتح منتخب الكونغو الديمقراطية البطولة يوم 23 من الشهر الجاري أمام بنين.

وانضم أرون وان بيساكا لاعب وست هام إلى القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيموثي فايولو (نوا) – ليونيل مباسي (لو هافر) – ماتيو إيبولو (ستاندارد ليج)

الدفاع: أرون وان بيساكا (وست هام) – جيديون كالولو (أريس ليماسول) – أرثر ماسواكو (سندرلاند) – جوريس كاييمبي (جينك) – روكي بوشيري ( – أكسل توانزيبي (بيرنلي) – شانسل مبيمبا (ليل) – ستيف كابوادي (ليجا وارسو)

الوسط: تشارلس بيكيل (إسبانيول) – نجالاييل موكاو (ليل) – ماريو سترويكينس (أندرلاخت) – ثيو بونجوندا (سبارتاك موسكو) – ميشيل أنجي باليكويشا (سيلتك) – ناثانايل مبوكو (مونبيلييه) – براين سيبينجا (كاستيون) – نوح صديقي (سندرلاند) – إيدو كاييمبي (واتفورد) – صامويل موتوسامي (أرتوميتوس).

الهجوم: سيمون بانزا (الجزيرة) – فيستون ماييلي (بيراميدز) – صامويل إسيندي (اوجسبورج) – ميشاك إليا (ألانياسبور) – سيدريك باكامبو (ريال بيتيس).

بيراميدز الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا فيستون ماييلي
نرشح لكم
محمود ناجي يكشف سبب عدم تواجد تقنية في نهائي كأس ليبيا بيان ناري من أهلي طرابلس بعد تعذر إقامة نهائي كأس ليبيا في مصر اتفاق تاريخي بين كاف والقناة الرابعة البريطانية بشأن بث مباريات أمم إفريقيا مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا فيفا يعلن موعد أحقية منتخبات أمم إفريقيا في ضم لاعبيها قبل البطولة محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي موقف صلاح ومرموش.. فيفا يبلغ الأندية بموعد ترك لاعبيهم لمنتخبات أمم إفريقيا أمم إفريقيا – إقالة مدرب الكاميرون وإعلان القائمة بمدير فني جديد
أخر الأخبار
ألونسو: قدمنا المباراة الأكثر تكاملا أمام بلباو 5 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات 10 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى 16 دقيقة | منتخب مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل خلاف مسدد ضربة الجزاء أمام الكويت.. وما دار بين شريف وطولان 23 دقيقة | كأس العرب
صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - يحيى خالد يتألق مجددا رغم خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة 25 دقيقة | رياضات أخرى
تشيلسي يسقط بثلاثية.. وأستون فيلا يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يعلن تلقيه إخطارا بتأجيل انضمام ماييلي إلى منتخب الكونغو الديمقراطية 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518430/بيراميدز-يعلن-تلقيه-إخطارا-بتأجيل-انضمام-ماييلي-إلى-منتخب-الكونغو-الديمقراطية