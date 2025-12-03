بيراميدز يعلن تلقيه إخطارا بتأجيل انضمام ماييلي إلى منتخب الكونغو الديمقراطية

أعلن نادي بيراميدز تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفيد بتأجيل انضمام فيستون ماييلي إلى المنتخب.

وكان سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية قد أعلن قائمة الفريق وشهدت تواجد فيستون ماييلي.

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة رفقة بنين والسنغال وبوتسوانا.

وكشف نادي بيراميدز عن تلقي إخطارا رسميا من الاتحاد الكونغولي يفيد بتأجيل انضمام ماييلي حتى يوم 15 ديسمبر الجاري تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبق وتلقى بيراميدز استدعاء رسميا لفيستون ماييلي من جانب المنتخب الكونغولي لبدء تحضيرات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب بداية من يوم 8 ديسمبر الجاري.

وبعد قرار الاتحاد الدولي بتأجيل انضمام اللاعبين المحترفين للمنتخبات المشاركة في البطولة القارية إلى 15 ديسمبر، وأخطر الاتحاد الكونغولي نادي بيراميدز بتأجيل طلب ضم اللاعب إلى الموعد الجديد الذي أعلن عنه فيفا.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

ويفتتح منتخب الكونغو الديمقراطية البطولة يوم 23 من الشهر الجاري أمام بنين.

وانضم أرون وان بيساكا لاعب وست هام إلى القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيموثي فايولو (نوا) – ليونيل مباسي (لو هافر) – ماتيو إيبولو (ستاندارد ليج)

الدفاع: أرون وان بيساكا (وست هام) – جيديون كالولو (أريس ليماسول) – أرثر ماسواكو (سندرلاند) – جوريس كاييمبي (جينك) – روكي بوشيري ( – أكسل توانزيبي (بيرنلي) – شانسل مبيمبا (ليل) – ستيف كابوادي (ليجا وارسو)

الوسط: تشارلس بيكيل (إسبانيول) – نجالاييل موكاو (ليل) – ماريو سترويكينس (أندرلاخت) – ثيو بونجوندا (سبارتاك موسكو) – ميشيل أنجي باليكويشا (سيلتك) – ناثانايل مبوكو (مونبيلييه) – براين سيبينجا (كاستيون) – نوح صديقي (سندرلاند) – إيدو كاييمبي (واتفورد) – صامويل موتوسامي (أرتوميتوس).

الهجوم: سيمون بانزا (الجزيرة) – فيستون ماييلي (بيراميدز) – صامويل إسيندي (اوجسبورج) – ميشاك إليا (ألانياسبور) – سيدريك باكامبو (ريال بيتيس).