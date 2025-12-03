أرسنال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري بثنائية أمام برينتفورد

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 23:43

ديكلان رايس - أرسنال ضد برينتفورد

واصل أرسنال ابتعاده بقمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيق انتصار جديد.

وتغلب أرسنال على برينتفورد بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول منفردا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

وسجل ميكيل ميرينو هدف أرسنال الأول في الدقيقة 11 بعد استقبال عرضية بن وايت برأسية رائعة داخل الشباك.

بينما قتل بوكايو ساكا اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 91 ليؤمن نقاط المباراة لأرسنال.

وحاول برينتفورد إدراك التعادل بعد تقدم أرسنال بهدف ميرينو.

وكاد كريستوفر إير أن يتعادل في الدقيقة 20 لكن تصدت العارضة لرأسيته.

وتعرض موسكيرا لاعب أرسنال للإصابة في الدقيقة 43 وتم الدفع بيورين تيمبر بدلا منه.

ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر يوم الأحد المقبل.

الدوري الإنجليزي أرسنال
