أرسنال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري بثنائية أمام برينتفورد

واصل أرسنال ابتعاده بقمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيق انتصار جديد.

وتغلب أرسنال على برينتفورد بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول منفردا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

وسجل ميكيل ميرينو هدف أرسنال الأول في الدقيقة 11 بعد استقبال عرضية بن وايت برأسية رائعة داخل الشباك.

GOAL! The Gunners' strong start is rewarded 🔴 Mikel Merino's thumping header opens the scoring just after the ten-minute mark 💥#beINPL #ARSBRE #Arsenal pic.twitter.com/S6t1cdVhG9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2025

بينما قتل بوكايو ساكا اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 91 ليؤمن نقاط المباراة لأرسنال.

وحاول برينتفورد إدراك التعادل بعد تقدم أرسنال بهدف ميرينو.

وكاد كريستوفر إير أن يتعادل في الدقيقة 20 لكن تصدت العارضة لرأسيته.

وتعرض موسكيرا لاعب أرسنال للإصابة في الدقيقة 43 وتم الدفع بيورين تيمبر بدلا منه.

ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر يوم الأحد المقبل.