انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) سندرلاند.. تعادل أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد سندرلاند في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد ضيفه سندرلاند في العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 21 نقطة. فيما يحتل سندرلاند المركز السادس برصيد 22 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

--

انتهت

ق 82: جوووول فيرتز يسجل بمهارة رائعة بعد مراوغة 3 مدافين داخل الـ 18

ق 68: جوووول شمس الدين الطالبي يسجل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني ومشاركة صلاح

نهاية الشوط الأول

ق 30: ضربة مقصية يتصدى لها أليسون بسهولة

ق 22: فيرتز يحاول أن يسجل لكن كرته ترتطم بالحارس وتخرج بجوار القائم

بداية اللقاء