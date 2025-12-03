أرني سلوت: صلاح نموذج يحتذى به حتى وهو على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

تحدث أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن قراره بالإبقاء على محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأشار سلوت إلى أهمية تدوير اللاعبين وسط ضغط المباريات.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أعتمد على نفس التشكيلة من أجل تحقيق التوازن بين الاستمرارية والانتعاشة البدنية".

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة للمباراة الثانية تواليا.. وإيزاك يقود الهجوم ضد سندرلاند إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول  في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء.. وعودة أليسون وفيرتز أمام وست هام

وأضاف "من الواضح أننا نحتاج إلى كل عناصر الفريق اليوم، لأن بعض اللاعبين الأساسيين غير قادرين على خوض 90 دقيقة كاملة مجددا".

وأوضح المدير الفني الهولندي "اليوم أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة لأكثر من 11 لاعبا خلال المباراة".

أما عن موقف محمد صلاح قال سلوت: "جميع اللاعبين لديهم فرصة للمشاركة اليوم، وصلاح بالتأكيد من بينهم. من الجيد أن يكون لدينا لاعبون بقيمة صلاح على دكة البدلاء".

وكشف "لم أتحدث مطولا مع صلاح مؤخرا، تحدثنا كثيرا بعد مباراة فرانكفورت، أما الآن فالحوار كان أقل. صلاح يتعامل باحترافية عالية كما هو متوقع".

واختتم سلوت تصريحاته "صلاح يتدرب بشكل قوي ويحافظ على الإيجابية تجاه زملائه. صلاح يُعد مثالا يُحتذى به حين يلعب، وكذلك في طريقة تعامله عند عدم المشاركة".

ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي بعد إعلان تشكيل ليفربول ضد سندرلاند في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 21 نقطة، فيما يحتل سندرلاند المركز السادس برصيد 22 نقطة.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) سندرلاند.. الشوط الثاني ومشاركة صلاح انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) برينتفورد.. نهاية المباراة تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة للمباراة الثانية تواليا.. وإيزاك يقود الهجوم ضد سندرلاند تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي هالاند: يجب ألا نفكر كثيرا في أرسنال صلاح يبحث عن ضم سندرلاند لقائمة ضحاياه
أخر الأخبار
وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك 12 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تصعيد 8 لاعبين من الشباب للفريق الأول لـ الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مدرب الإمارات: مواجهة مصر ستكون ضد أفضل فريق في البطولة 57 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - حارس الإمارات: نسعى أن نكون على قدر تطلعات الجماهير أمام مصر ساعة | كأس العرب
كأس العرب - أبو ليلى: جمهور الأردن اللاعب رقم 12 ومستعدون لاستمرار مشوارنا ساعة | كأس العرب
كأس العرب - الغساني: نسعى لتعويض خسارة الأردن أمام مصر ساعة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) سندرلاند.. الشوط الثاني ومشاركة صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
عرضيات الشيبي تقود بيراميدز للانتصار على كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518419/أرني-سلوت-صلاح-نموذج-يحتذى-به-حتى-وهو-على-مقاعد-البدلاء