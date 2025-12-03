أرني سلوت: صلاح نموذج يحتذى به حتى وهو على مقاعد البدلاء

تحدث أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن قراره بالإبقاء على محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وأشار سلوت إلى أهمية تدوير اللاعبين وسط ضغط المباريات.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أعتمد على نفس التشكيلة من أجل تحقيق التوازن بين الاستمرارية والانتعاشة البدنية".

وأضاف "من الواضح أننا نحتاج إلى كل عناصر الفريق اليوم، لأن بعض اللاعبين الأساسيين غير قادرين على خوض 90 دقيقة كاملة مجددا".

وأوضح المدير الفني الهولندي "اليوم أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة لأكثر من 11 لاعبا خلال المباراة".

أما عن موقف محمد صلاح قال سلوت: "جميع اللاعبين لديهم فرصة للمشاركة اليوم، وصلاح بالتأكيد من بينهم. من الجيد أن يكون لدينا لاعبون بقيمة صلاح على دكة البدلاء".

وكشف "لم أتحدث مطولا مع صلاح مؤخرا، تحدثنا كثيرا بعد مباراة فرانكفورت، أما الآن فالحوار كان أقل. صلاح يتعامل باحترافية عالية كما هو متوقع".

واختتم سلوت تصريحاته "صلاح يتدرب بشكل قوي ويحافظ على الإيجابية تجاه زملائه. صلاح يُعد مثالا يُحتذى به حين يلعب، وكذلك في طريقة تعامله عند عدم المشاركة".

ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي بعد إعلان تشكيل ليفربول ضد سندرلاند في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 21 نقطة، فيما يحتل سندرلاند المركز السادس برصيد 22 نقطة.