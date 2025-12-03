انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) برينتفورد.. نهاية المباراة
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 21:28
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال فريق برينتفورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، أما برينتفورد في المركز الثاني عشر بـ 19 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
----------------
نهاية المباراة
ق91 جوووول ساكا
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43 إصابة موسكيرا ومشاركة تيمبر
ق24 العارضة تحرم برينتفورد من التعادل
ق11 جووووول ميرينو يتقدم لأرسنال
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) سندرلاند.. الشوط الثاني ومشاركة صلاح أرني سلوت: صلاح نموذج يحتذى به حتى وهو على مقاعد البدلاء تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة للمباراة الثانية تواليا.. وإيزاك يقود الهجوم ضد سندرلاند تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي هالاند: يجب ألا نفكر كثيرا في أرسنال صلاح يبحث عن ضم سندرلاند لقائمة ضحاياه