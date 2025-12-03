انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) برينتفورد.. نهاية المباراة

يستضيف أرسنال فريق برينتفورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، أما برينتفورد في المركز الثاني عشر بـ 19 نقطة.

نهاية المباراة

ق91 جوووول ساكا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 إصابة موسكيرا ومشاركة تيمبر

ق24 العارضة تحرم برينتفورد من التعادل

ق11 جووووول ميرينو يتقدم لأرسنال

انطلاق المباراة