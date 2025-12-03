بيان ناري من أهلي طرابلس بعد تعذر إقامة نهائي كأس ليبيا في مصر

حمّل نادي أهلي طرابلس الليبي عدم إقامة مباراة نهائي كأس ليبيا ضد أهلي بنغازي بسبب غياب تقنية الفيديو لـ اتحاد الكرة الليبي المسؤول عن "الفوضى التنظيمية والإساءة المتكررة لسمعة الكرة الليبية".

ولم يُقم نهائي كأس ليبيا على أرض استاد القاهرة كما كان محددا اليوم بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي. (تعرف على التفاصيل)

وجاء بيان أهلي طرابلس

يتابع النادي الأهلي بأسف وقلق بالغ ما آل إليه حال كرة القدم الليبية من تدهور ممنهج، سببه عبث رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم وإدارته الفاشلة التي أضحت نموذجا يدرس في الارتجال والفوضى وضرب أبسط قواعد التنظيم والاحترافية عرض الحائط.

وآخر هذه الكوارث كان ما حدث اليوم في مباراة كأس ليبيا المنعقدة في القاهرة، حيث فشل الاتحاد في استكمال الإجراءات التنظيمية الأساسية للمباراة، وفي مقدمتها عدم توفير تقنية الفيديو المساعد (VAR) رغم قيام الأهليان (طرابلس وبنغازي) بتسديد تكاليفها كاملة مسبقا وفق التفاهمات الرسمية.

إن هذا التقصير المريب لا يمكن وصفه بخطأ إداري، بل هو استمرار مفضوح لنهج استهداف واضح لكل ما من شأنه أن يطوّر اللعبة أو يحفظ حقوق الأندية خدمة لأندية الأندية) آخري، حتى أصبحت رئاسة هذا الاتحاد المشبوه عامل هدم وتدمير للكرة الليبية بدل أن تكون رافعة لنهضتها.

إن النادي الأهلي، وهو ممثل الوطن وتاريخه الرياضي، يعلن أمام جماهيره والرأي العام الرياضي ما يلي:

أولا - تحميل الاتحاد الليبي لكرة القدم المسؤولية الكاملة عن الفوضى التنظيمية والإساءة المتكررة لسمعة الكرة الليبية.

ثانيا: المطالبة الفورية بتغيير قيادة الاتحاد وإعادة هيكلته بالكامل بما يضمن إدارة محترفة وشفافة داعيا كافة أعضاء اتحاد الكرة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية.

ثالثا: مطالبة كل الأندية الوطنية بالوقوف وتحديد موقفها من هذا العبث الذي طال اليوم قطبي طرابلس وبنغازي وسيمتد غدًا للجميع مالم تعلن الأندية موقفها الواضح الرافض لهذا السلوك المشبوه.

رابعا: يحتفظ النادي الأهلي بحقه القانوني الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان مصالحه وحماية حقوقه وحقوق جماهيره.

ختاما، يؤكد النادي الأهلي أن صمته لن يفهم ضعفا، وأن صوت الحق سيظل أقوى من كل محاولات العبث، وأنه سيبقى كما كان دائما سندًا لكرة قدم ليبية نظيفة ومشرفة على المستويين المحلي والدولي.

وكان مقررًا أن تقام المباراة الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ويديره طاقم تحكيم مصري.

وعلم FilGoal.com أن المباراة تم تأجيلها بسبب غياب تقنية الفيديو

وسيتم الكشف عن الموعد الجديد للمباراة خلال الساعات القادمة لتقام خلال الـ48 ساعة القادمة، حسبما علم FilGoal.com

وكان مقررًا أن يقام نهائي السوبر الليبي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وتقرر أن يتم تعديل موعد السوبر، بعد تحديد الموعد الجديد لنهائي الكأس، وفقا لما علم FilGoal.com

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وتم تعيين محمود ناجي كحكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان.

ويتواجد محمد التابعي الغازي كحكم رابع، بينما يقود وائل فرحان مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه خالد الغندور.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وفاز أهلي طرابلس في قبل نهائي الكأس على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل أهلي بنغازي إلى نهائي الكأس بعد الانتصار على الأخضر في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

