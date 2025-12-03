تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة للمباراة الثانية تواليا.. وإيزاك يقود الهجوم ضد سندرلاند

يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي بعد إعلان تشكيل ليفربول ضد سندرلاند في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد ضيفه سندرلاند في العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء طيلة أحداث المباراة الماضية ضد وست هام والتي انتهت بفوز الريدز 2-0.

ويبدأ السويدي ألكسندر إيزاك أساسيا في الهجوم بعدما سجل في اللقاء الماضي.

ويتواجد جو جوميز في مركز الظهير الأيمن لتعويض الغيابات.

وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافنبيرخ – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: كودي جاكبو – ألكسندر إيزاك - فلوريان فيرتز

وعلى مقاعد البدلاء: جورجي مامادراشيفلي – واتارا إندو – مليوش كيركيز – محمد صلاح – فيدريكو كييزا – كورتيس جونز – هوجو إيكيتيكي – تيري نيوني – ريو نجهوما

Our starting line-up to take on Sunderland 👥🔴 #LIVSUN — Liverpool FC (@LFC) December 3, 2025

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

فيما يحتل سندرلاند المركز السادس برصيد 22 نقطة.