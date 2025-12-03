تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة برينتفورد في الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي، والمقررة على ملعب الإمارات.

ويبدأ بن وايت في مركز الظهير الأيمن لثاني مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأبقى أرتيتا الثلاثي، إيزي، وبوكايو ساكا، وتيمبر على مقاعد البدلاء.

كما يتواجد جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية بعد عودته من الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - كريستيان موسكيرا - بييرو هينكابي - ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي

وسط الهجوم: نوني مادويكي - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيللي

الهجوم: ميكيل ميرينو

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خاض مواجهة الجولة الـ14 أمام فولام مساء الثلاثاء وانتهت بفوز سيتي بنتيجة 5-4.

أما برينتفورد فيحتل المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.