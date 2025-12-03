اتفاق تاريخي بين كاف والقناة الرابعة البريطانية بشأن بث مباريات أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن توقيع اتفاقية تاريخية مع مجموعة قنوات الرابعة البريطانية، أصبحت بموجبها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تقام في المغرب.

وبذلك سيتم بث البطولة بالكامل مجاناً عبر البث المفتوح في المملكة المتحدة البريطانية للمرة الأولى.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الأحد 21 ديسمبر في المغرب بمشاركة 24 منتخباً يخوضون 52 مباراة على 9 ملاعب مختلفة، وتستمر حتى 18 يناير 2026.

وكشفت القناة الرابعة البريطانية عن خطتها لبث جميع مباريات البطولة عبر شبكتها المتنوعة، بما يشمل قنوات Channel 4، E4، 4Seven، إضافة إلى البث الرقمي عبر خدمة Channel 4 Streaming وقناة الرياضة الخاصة على منصة يوتيوب داخل بريطانيا.

وتشهد بطولة أمم إفريقيا تواجد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في البطولة، أبرزهم محمد صلاح لاعب ليفربول، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، برايان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد، وآرون وان-بيساكا لاعب وست هام يونايتد، إلى جانب العديد من الأسماء البارزة في القارة السمراء.

هذه الخطوة تمنح الجماهير البريطانية فرصة متابعة البطولة الأهم في إفريقيا مباشرة وعلى الهواء دون اشتراك، وتدشن حقبة جديدة في تغطية البطولات القارية على مستوى أوروبا.

ويستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

