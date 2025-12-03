مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا

تحوم الشكوك حول قدرة السنغالي إسماعيلا سار مهاجم كريستال بالاس على المشاركة في كأس أمم إفريقيا هذا الشهر.

وأصيب سار خلال لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، قبل نحو 3 أسابيع من انطلاق كأس أمم إفريقيا في المغرب.

وقال أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس في تصريحات للصحفيين: "إسماعيلا سار قد يغيب عن كأس الأمم الإفريقية، كل شيء سيعتمد على مدى تعافيه في الأيام المقبلة".

وأضاف المدرب النمساوي "الأربطة ليست ممزقة تماما، لكن الكاحل متورم بشدة".

وتابع "يراقب الجهاز الطبي لكريستال بالاس كل شيء عن كثب".

ومن المنتظر أن يعلن منتخب السنغال قائمته المشاركة في كأس أمم إفريقيا صباح الخميس.

على أن يرسل القائمة النهائية قبل يوم 11 ديسمبر الجاري.

إلى ذلك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي موعد أحقية المنتخبات الإفريقية في ضم لاعبيها من أجل خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتنطلق البطولة بالمغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

وأفاد فيفا في بيان: "يحق للمنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 ضم لاعبيها يوم 15 ديسمبر".

وأضاف "تماشيا مع نفس المبدأ الذي طُبق خلال كأس العالم 2022، سيتم تقليص فترة تسريح الأندية للاعبيها إلى 7 أيام قبل البطولة".

وأوضح البيان أن القرار اتُخذ إثر مباحثات مثمرة مع مجموعة من الجهات الفاعلة، وبفضل مبادرة تبناها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتقليص أثر القرار على مختلف الأطراف المعنية.

ودعا فيفا المنتخبات والأندية لحل حالات النزاع بطرق ودية، وأكد الاتحاد الدولي أنه سيقوم بالتوسط للحل بين الطرفين.

