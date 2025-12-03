ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 14:28

كتب : ذكاء اصطناعي

ماركو سيلفا - فولام

قال ماركو سيلفا، مدرب فولام، إن فريقه خرج بالكثير من الإيجابيات رغم الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي، موضحا أن الشعور بعد المباراة لم يكن الأفضل.

وفاز مانشستر سيتي على فولام بخماسية مقابل 4 أهداف في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف سيلفا في تصريحات لـ بي بي سي: "قبل المباراة كان لدينا الطموح والقدرة لتحقيق نتيجة مختلفة. لدينا احترام كبير لمانشستر سيتي، وكنا ندرك سجلنا السيء أمامهم منذ 2009، وكنا نريد تغييره الليلة".

وتابع عن بدايتهم الصعبة: "الـ20 دقيقة الأولى كانت صعبة. استقبلنا الهدف الثاني بسهولة كبيرة. رد فعل الفريق كان دائما جيدا، حتى بعد الهدف الأول أتيحت لنا فرصة كبيرة عن طريق إميل سميث رو".

وعن شعوره عند تقدم مانشستر سيتي 5-1: "كانت لحظة صعبة جدا. شعرت في الشوط الأول أننا طبقنا ما خططنا له، لكن بدون كفاية ضغط بدون كرة. أحتاج أن أشيد بلاعبيّ على رد فعلهم، يستحقون أكثر من ذلك".

وأشار سيلفا إلى فرصة جوش كينج التي أُبعدت عن خط المرمى في الوقت بدل الضائع: "كانت لحظة رائعة من جانبنا، الكرة تحركت من طرف إلى آخر. هذا هو حال كرة القدم، ربما نستحق نقطة، لكن علينا المضي قدما لمواجهة كريستال بالاس".

وعن دعم الجماهير: "الاحترام الذي أظهره المشجعون في نهاية المباراة يعني أكثر من نقطة واحدة. لقد فعلوا شيئا غير معتاد في كرة القدم، وعلينا المضي قدما وسنحتاج لهم مرة أخرى يوم الأحد".

الجدير بالذكر أن ماركو سيلفا خسر جميع مبارياته الـ13 في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، وهو أعلى سجل خسائر بنسبة 100% لمدرب أمام خصم واحد في البطولة.

وبعدما تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، عاد فولام وسجل 3 أهداف لتصبح النتيجة 5-4، وفي الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد يسجل هدف التعادل، لكن جفارديول أبعد الكرة من على خط المرمى.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين والذي سيلعب ضد برينتفورد.

