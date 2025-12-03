هالاند: يجب ألا نفكر كثيرا في أرسنال

أوضح إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أن فريقه يجب عليه عدم التفكير حاليا في منافسة أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدفا في فوز مانشستر سيتي على فولام بخمسة أهداف مقابل أربعة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات لقناة ناديه: "سباق القمة؟ لا يجب أن نفكر كثيرا في أرسنال، يجب أن نركز على أنفسنا، ونحاول التطور وتجنب ما حدث أمام فولام".

وأضاف "يجب أن نتحسن كفريق، هذا ما يجب أن يكون تركيزنا عليه".

وتابع المهاجم النرويجي "الدخول لنادي المائة؟ بالطبع، هذا يعني الكثير".

وأتم "أولاً، تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي مع سيتي هو أمر كنت بالطبع أرغب في تحقيقه عندما جئت إلى هنا".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين والذي سيلعب ضد برينتفورد يوم الأربعاء.