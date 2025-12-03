صلاح يبحث عن ضم سندرلاند لقائمة ضحاياه

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه سندرلاند يوم الأربعاء.

ويحل سندرلاند ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويعد سندرلاند واحدا من 4 فرق واجهها صلاح في الدوري الإنجليز دون أن يسجل ضدها خلال مسيرتهي.

وكانت مباراته الوحيدة ضد سندرلاند بقميص تشيلسي في الخسارة 2-1 في أبريل 2014.

وسجل صلاح 8 أهداف في آخر 7 مباريات له في الدوري الإنجليزي ضد الفرق الصاعدة حديثًا.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 419 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com