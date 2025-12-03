صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل بالعالم من جلوب سوكر

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح حفل إيرث شوت

دخل النجم المصري محمد صلاح القائمة النهائية التي تنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 المقدمة من جلوب سوكر.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.

ويتنافس صلاح على الجائزة ضد كل من:

أخبار متعلقة:
هالاند: الوصول لـ200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا آس: بسبب هدفه ضد أتلتيكو مدريد.. أولمو أصيب بخلع في الكتف تقرير: ريفير بليت بدأ التحرك لضم نونيز من الهلال دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل لـ100 هدف

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

لامين يامال - برشلونة

كيليان مبابي - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

نونو مينديش - باريس سان جيرمان

فيتينيا - باريس سان جيرمان

كول بالمر - تشيلسي

Image

كما يُنافس الدولي المصري أيضاً في فئة أفضل مهاجم ضد كل من:

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

كيليان مبابي - ريال مدريد

لامين يامال - برشلونة

هاري كين - بايرن ميونيخ

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

رافينيا - برشلونة

Image

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

محمد صلاح جلوب سوكر
نرشح لكم
مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي هالاند: يجب ألا نفكر كثيرا في أرسنال صلاح يبحث عن ضم سندرلاند لقائمة ضحاياه دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل لـ100 هدف هالاند: الوصول لـ200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا جوارديولا: أشعر أحيانا أن اللاعبين لا يحترموني في الملعب جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا
أخر الأخبار
كأس العرب - المنتخب الثاني يخوض مرانه عصرًا لمتابعة مباراة الأردن والإمارات 7 دقيقة | كأس العرب
مباشر الدوري المصري - الكهرباء (0)-(0) بيراميدز.. بداية اللقاء 41 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول مبابي يسجل 51 دقيقة | الدوري الإسباني
اتفاق تاريخي بين كاف والقناة الرابعة البريطانية بشأن بث مباريات أمم إفريقيا 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة وأشعة لتحديد درجة إصابته ساعة | كأس العرب
تشكيل بيراميدز - جاد أساسي لأول مرة ضد كهرباء الإسماعيلية.. وماييلي يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
مباشر مجموعة مصر - الإمارات (1)-(1) الأردن.. جوووول التعادل ساعة | كأس العرب
تشكيل ريال مدريد - عودة كامافينجا أساسيا أمام بلباو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518364/صلاح-في-القائمة-النهائية-للمنافسة-على-جائزتي-الأفضل-بالعالم-من-جلوب-سوكر