صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل بالعالم من جلوب سوكر

دخل النجم المصري محمد صلاح القائمة النهائية التي تنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 المقدمة من جلوب سوكر.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.

ويتنافس صلاح على الجائزة ضد كل من:

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

لامين يامال - برشلونة

كيليان مبابي - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

نونو مينديش - باريس سان جيرمان

فيتينيا - باريس سان جيرمان

كول بالمر - تشيلسي

كما يُنافس الدولي المصري أيضاً في فئة أفضل مهاجم ضد كل من:

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

كيليان مبابي - ريال مدريد

لامين يامال - برشلونة

هاري كين - بايرن ميونيخ

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

رافينيا - برشلونة

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.