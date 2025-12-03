دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل لـ100 هدف

أصبح إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف متفوقا على الجميع.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وسجل هالاند هدفا في فوز فريقه على فولام 5-4 في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ليصل إلى الهدف رقم 100 له في 111 مباراة فقط.

وتفوق هالاند في هذا الرقم على آلان شيرر مهاجم نيوكاسل السابق الذي سجل 100 هدف في 124 مباراة.

ثم هاري كين في المركز الثالث الذي سجل 100 هدف في 141 مباراة.

وفي المركز الرابع سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق الذي سجل 100 هدف في 147 مباراة، وفي المركز الخامس تييري هنري نجم أرسنال السابق الذي سجل الأهداف في 160 مباراة.

ووصل هالاند لهدفه رقم 15 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال متصدرا لترتيب الهدافين بفارق 4 أهداف عن إيجور تياجو مهاجم برينتفورد.

ويخوض المهاجم النرويجي هالاند موسمه الرابع على التوالي مع مانشستر سيتي الذي انضم له من بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2022.

