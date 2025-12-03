هالاند: الوصول لـ200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 11:13

كتب : ذكاء اصطناعي

هالاند

لا يزال إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يأمل في مضاعفة عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي بعدما وصل إلى هدفه رقم 100.

ووصل هالاند لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي ليصبح أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي خلال 111 مباراة فقط.

وقال هالاند مهاجم مانشستر سيتي إن مواجهة فريقه الأخيرة ضد فولام كانت “فوضوية” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرا إلى أن مباراة تُسجَّل فيها تسعة أهداف لا يمكن أن تكون عادية، وأن المشاهدين في منازلهم بالتأكيد اعتبروها أفضل مباراة في اليوم نظرا لجنون أحداثها.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا جوارديولا: أشعر أحيانا أن اللاعبين لا يحترموني في الملعب

وتحدث هالاند عن شعوره عندما كان التقدم 5-1 لصالح فريقه قائلا: "فكرت في تسجيل الهدف السادس، كما أفعل دائما. أعتقد أنه عند 5-2 أو 5-3 كنت قريبا من التسجيل، ثم عادوا وقلصوا الفارق لتصبح 5-3. هذه هي كرة القدم، وهذا هو جمالها، ولهذا نحب اللعبة".

وأكد المهاجم النرويجي فخره الكبير بوصوله إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي، موضحا: "لحظة فخر. نادي المائة رقم ضخم، وأن أفعل ذلك بهذه السرعة شيء مذهل. أنا فخور وسعيد. قلتها مرارا: مهاجم مانشستر سيتي يجب أن يسجل الكثير من الأهداف، هذا عملي، وهذا ما أحاول القيام به، ولست سيئا في ذلك! كان يجب أن أسجل هاتريك، أتيحت لي عدة فرص. أحتاج إلى المزيد من التدريب".

وعن إمكانية تسجيل مائة هدف أخرى في الدوري الإنجليزي، أجاب بابتسامة مختصرة: "ولم لا".

وبعدما تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، عاد فولام وسجل 3 أهداف لتصبح النتيجة 5-4، وفي الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد يسجل هدف التعادل، لكن جفارديول أبعد الكرة من على خط المرمى.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين والذي سيلعب ضد برينتفورد.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/

هالاند الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل بالعالم من جلوب سوكر دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل لـ100 هدف جوارديولا: أشعر أحيانا أن اللاعبين لا يحترموني في الملعب جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا في الـ+90.. توتنام يفلت من الهزيمة الثالثة على التوالي بتعادل مع نيوكاسل جفارديول يمنع عودة تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز فولام بخامسية مثيرة في مباراة الـ9 أهداف ذا صن: القبض على نجم إنجلترا السابق انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (4)-(5) مانشستر سيتي.. فوز مثير للسماوي
أخر الأخبار
كأس العرب - مدرب سوريا: سنقدم أفضل ما لدينا أمام قطر رغم الصعوبات 10 دقيقة | كأس العرب
رافينيا: طلبت التبديل أمام أتلتيكو بسبب التعب 30 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا 52 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين 57 دقيقة | كأس العرب
فليك: أجرينا 3 تبديلات بسبب الإصابة.. وأدائنا ضد أتلتيكو كان في مستوى آخر 57 دقيقة | الدوري الإسباني
رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر ساعة | سعودي في الجول
بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر ساعة | الدوري المصري
صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل بالعالم من جلوب سوكر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518358/هالاند-الوصول-لـ200-هدف-في-الدوري-الإنجليزي-ولم-لا