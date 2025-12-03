هالاند: الوصول لـ200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا

لا يزال إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يأمل في مضاعفة عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي بعدما وصل إلى هدفه رقم 100.

ووصل هالاند لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي ليصبح أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي خلال 111 مباراة فقط.

وقال هالاند مهاجم مانشستر سيتي إن مواجهة فريقه الأخيرة ضد فولام كانت “فوضوية” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرا إلى أن مباراة تُسجَّل فيها تسعة أهداف لا يمكن أن تكون عادية، وأن المشاهدين في منازلهم بالتأكيد اعتبروها أفضل مباراة في اليوم نظرا لجنون أحداثها.

وتحدث هالاند عن شعوره عندما كان التقدم 5-1 لصالح فريقه قائلا: "فكرت في تسجيل الهدف السادس، كما أفعل دائما. أعتقد أنه عند 5-2 أو 5-3 كنت قريبا من التسجيل، ثم عادوا وقلصوا الفارق لتصبح 5-3. هذه هي كرة القدم، وهذا هو جمالها، ولهذا نحب اللعبة".

وأكد المهاجم النرويجي فخره الكبير بوصوله إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي، موضحا: "لحظة فخر. نادي المائة رقم ضخم، وأن أفعل ذلك بهذه السرعة شيء مذهل. أنا فخور وسعيد. قلتها مرارا: مهاجم مانشستر سيتي يجب أن يسجل الكثير من الأهداف، هذا عملي، وهذا ما أحاول القيام به، ولست سيئا في ذلك! كان يجب أن أسجل هاتريك، أتيحت لي عدة فرص. أحتاج إلى المزيد من التدريب".

وعن إمكانية تسجيل مائة هدف أخرى في الدوري الإنجليزي، أجاب بابتسامة مختصرة: "ولم لا".

وبعدما تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، عاد فولام وسجل 3 أهداف لتصبح النتيجة 5-4، وفي الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد يسجل هدف التعادل، لكن جفارديول أبعد الكرة من على خط المرمى.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين والذي سيلعب ضد برينتفورد.



