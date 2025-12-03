جوارديولا: أشعر أحيانا أن اللاعبين لا يحترموني في الملعب

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 11:07

كتب : ذكاء اصطناعي

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن لاعبي فريقه لا يظهرون الاحترام الكافي له في بعض الأحيان في مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي: "أشعر أحيانا أن اللاعبين لا يمنحوني الاحترام الكافي داخل الملعب، أنا رجل كبير في السن ولا يجب أن يعاملوا مدربهم بهذا الشكل، هذا لا يحدث إلا في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "الفريق قدم أداء رائعا أمام فولام خاصة في الشوط الأول، وهناك أمور إيجابية كثيرة في الطريقة التي لعبنا بها وأن تأتي إلى هنا وتسجل 5 أهداف هذا أمر مميز".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 3 ديسمبر - مجموعة مصر في كأس العرب.. وريال مدريد ضد بلباو رافينيا: هدف التعادل؟ بيدري فقط من يستطيع أن يمرر هذه الكرة جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا

وتحدّث المدرب الإسباني عن شخصية فريقه في الجزء الأخير من المباراة قائلا: "في النهاية كان الأمر يتعلق بالشخصية والصلابة الدفاعية. اللاعبون قاموا بما يجب القيام به."

وعن قلقه من احتمالية عودة فولهام في النتيجة خلال الشوط الثاني، قال جوارديولا: "بالطبع كنت قلقًا. لكن هذا سيساعدنا في المباريات المقبلة. كل مباراة تكون بمثابة فريق جديد لبعض اللاعبين، ويجب أن يمروا بعملية تصحيح وتعلّم."

وأشاد جوارديولا بأداء مهاجمه إيرلينج هالاند بعدما واصل النرويجي تسجيل الأهداف قائلا: "ما يقدمه أمر لا يُصدق، إنه مثير للإعجاب. كان مذهلًا وسجّل هدفًا رائعًا. آمل أن يظل جائعًا للمزيد، وأن يستمر مع هذا النادي في تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف."

وفاز مانشستر سيتي على فولام بخماسية مقابل 4 أهداف في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وبعدما تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، عاد فولام وسجل 3 أهداف لتصبح النتيجة 5-4، وفي الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد يسجل هدف التعادل، لكن جفارديول أبعد الكرة من على خط المرمى.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين والذي سيلعب ضد برينتفورد.

ووصل هالاند لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي ليصبح أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي خلال 111 مباراة فقط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/

مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل بالعالم من جلوب سوكر دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل لـ100 هدف هالاند: الوصول لـ200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا في الـ+90.. توتنام يفلت من الهزيمة الثالثة على التوالي بتعادل مع نيوكاسل جفارديول يمنع عودة تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز فولام بخامسية مثيرة في مباراة الـ9 أهداف ذا صن: القبض على نجم إنجلترا السابق انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (4)-(5) مانشستر سيتي.. فوز مثير للسماوي
أخر الأخبار
كأس العرب - مدرب سوريا: سنقدم أفضل ما لدينا أمام قطر رغم الصعوبات 10 دقيقة | كأس العرب
رافينيا: طلبت التبديل أمام أتلتيكو بسبب التعب 30 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا 51 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين 57 دقيقة | كأس العرب
فليك: أجرينا 3 تبديلات بسبب الإصابة.. وأدائنا ضد أتلتيكو كان في مستوى آخر 57 دقيقة | الدوري الإسباني
رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر ساعة | سعودي في الجول
بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر ساعة | الدوري المصري
صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل بالعالم من جلوب سوكر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518356/جوارديولا-أشعر-أحيانا-أن-اللاعبين-لا-يحترموني-في-الملعب