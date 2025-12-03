جوارديولا: أشعر أحيانا أن اللاعبين لا يحترموني في الملعب

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن لاعبي فريقه لا يظهرون الاحترام الكافي له في بعض الأحيان في مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي: "أشعر أحيانا أن اللاعبين لا يمنحوني الاحترام الكافي داخل الملعب، أنا رجل كبير في السن ولا يجب أن يعاملوا مدربهم بهذا الشكل، هذا لا يحدث إلا في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "الفريق قدم أداء رائعا أمام فولام خاصة في الشوط الأول، وهناك أمور إيجابية كثيرة في الطريقة التي لعبنا بها وأن تأتي إلى هنا وتسجل 5 أهداف هذا أمر مميز".

وتحدّث المدرب الإسباني عن شخصية فريقه في الجزء الأخير من المباراة قائلا: "في النهاية كان الأمر يتعلق بالشخصية والصلابة الدفاعية. اللاعبون قاموا بما يجب القيام به."

وعن قلقه من احتمالية عودة فولهام في النتيجة خلال الشوط الثاني، قال جوارديولا: "بالطبع كنت قلقًا. لكن هذا سيساعدنا في المباريات المقبلة. كل مباراة تكون بمثابة فريق جديد لبعض اللاعبين، ويجب أن يمروا بعملية تصحيح وتعلّم."

وأشاد جوارديولا بأداء مهاجمه إيرلينج هالاند بعدما واصل النرويجي تسجيل الأهداف قائلا: "ما يقدمه أمر لا يُصدق، إنه مثير للإعجاب. كان مذهلًا وسجّل هدفًا رائعًا. آمل أن يظل جائعًا للمزيد، وأن يستمر مع هذا النادي في تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف."

وفاز مانشستر سيتي على فولام بخماسية مقابل 4 أهداف في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وبعدما تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، عاد فولام وسجل 3 أهداف لتصبح النتيجة 5-4، وفي الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد يسجل هدف التعادل، لكن جفارديول أبعد الكرة من على خط المرمى.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين والذي سيلعب ضد برينتفورد.

ووصل هالاند لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي ليصبح أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي خلال 111 مباراة فقط.

video:1

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/