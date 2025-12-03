جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

هالاند

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بنجاة فريقه خلال مواجهة فولام.

وتغلب مانشستر سيتي على فولام بخمسة أهداف مقابل أربعة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ومازح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الصحفيين مع بداية المؤتمر الصحفي قائلا: "استمتعتم بالمباراة؟ أنا فقدت شعري بسببها، هذا هو الدوري الإنجليزي. في دوريات أخرى يمكنك السيطرة بشكل أكبر، هنا الأمر مستحيل".

وعن رأيه في مقارنة إيرلينج هالاند مع أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي على مر العصور، أجاب جوارديولا "لا أعرف، مر على إنجلترا بعض من أفضل المهاجمين في التاريخ. هالاند واحد منهم، لكنه ليس الأفضل".

وشدد "الأرقام هي الفيصل، وهالاند أرقامه مذهلة ولا يمكن النقاش حولها. أنا سعيد من أجله، وسعيد أكثر أن الفريق لعب من أجله اليوم".

وتابع "لو أخبرني أحد أن هالاند سيسجل 100 هدف في 111 مباراة، كنت سأشكك في ذلك، ففي هذا الدوري الأمر ليس سهلا".

وعن سر الدفع بريان شرقي أوضح "في مباريات تفقد فيها السيطرة، أبحث عن لاعب يريد الاحتفاظ بالكرة حتى في ظل وجود ضغط من المنافسين مثل ريان شرقي، فعندما كنت في برشلونة وبايرن ميونيخ، كانت لدي نفس الفكرة مع تياجو ألكانتارا".

واختتم جوارديولا تصريحاته "ما حدث اليوم يؤكد صعوبة الدوري الإنجليزي، وعلينا دائما البحث عن أفضل الحلول في مثل هذه المباريات".

وبعدما تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، عاد فولام وسجل 3 أهداف لتصبح النتيجة 5-4، وفي الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد يسجل هدف التعادل، لكن جفارديول أبعد الكرة من على خط المرمى.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين والذي سيلعب ضد برينتفورد.

ووصل هالاند لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي ليصبح أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي خلال 111 مباراة فقط.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند
