في الـ+90.. توتنام يفلت من الهزيمة الثالثة على التوالي بتعادل مع نيوكاسل

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 00:22

توتنام - نيوكاسل

تجنب توتنام الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وفلت توتنام من الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي، بالتعادل مع نيوكاسل.

بينما فشل نيوكاسل في تحقيق الانتصار الثالث له على التوالي بعد التغلب على مانشستر سيتي وإيفرتون.

التعادل رفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 19 في المركز الـ13، ووصل توتنام إلى النقطة 19 في المركز الـ11.

ثنائية توتنام سجلها المدافع كريستيان روميرو في الدقيقتين 78 و90+5.

بينما سجل لنيوكاسل كل من برونو جيماريش في الدقيقة 71، وآرون جوردون من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

بورنموث × إيفرتون

في مباراة أخرى استعاد إيفرتون الانتصارات وتغلب على بورنموث بهدف دون رد سجله جاك جريليش.

ليرفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 21 في المركز التاسع، وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 19 في المركز الـ14.

