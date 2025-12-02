جفارديول يمنع عودة تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز فولام بخامسية مثيرة في مباراة الـ9 أهداف

منع يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي فريق فولام من تحقيق تعادلا تاريخيا مع السماوي، وقاد فريقه للفوز بخمسة أهداف مقابل 4 في مباراة مجنونة ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وبعدما تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، عاد فولام وسجل 3 أهداف لتصبح النتيجة 5-4، وفي الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد يسجل هدف التعادل، لكن جفارديول أبعد الكرة من على خط المرمى.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين والذي سيلعب ضد برينتفورد.

بينما توقف رصيد فولام عند النقطة 17 في المركز الـ15.

خماسية مانشستر سيتي سجلها فودين هدفين، وهدف لكل من هالاند ودوكو ورينديرز.

بينما سجل رباعية فولام تشيكويزي هدفين، وهدف لكل من أليكس إيوبي وسميث رو.

100 هدف من هالاند

ووصل هالاند لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي ليصبح أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي خلال 111 مباراة فقط.

وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 17 بهدف سجله إيرلينج هالاند بتسديدة قوية من منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من جيرمي دوكو.

وأضاف تيجاني رينديرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي من انفراد بالمرمى في الدقيقة 37 إثر تمريرة رائعة من هالاند، ليضع الكرة من أعلى الحارس.

وأكمل فودين ثلاثية مانشستر سيتي في الشوط الأول في الدقيقة 44 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

لكن فولام أبى أن ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة وسجل هدفه الأول في الدقيقة 45+2 بضربة رأسية من إيميل سميث رو.

وبدأ سيتي الشوط الثاني بقوة وسجل فودين الهدف الرابع للسماوي والثاني له في الدقيقة 47 بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل دوكو خماسية مانشستر سيتي في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة اصطدمت في أقدام الدفاع وذهبت إلى الشباك.

إثارة ما بعدها إثارة

وبدأت الإثارة في المباراة مع هدف فولام الثاني في الدقيقة 56 بتسديدة صاروخية من أليكس إيوبي من أمام منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس دوناروما.

وأضاف البديل تشيكويزي الهدف الثالث لفولام في الدقيقة 72 بتسديدة قوية لم يستطع دوناروما التصدي لها.

وواصل تشيكويزي تألقه وسجل الهدف الرابع لفريقه والثاني له بنفس طريقة هدفه السابق بتسديدة صاروخية في الدقيقة 78.

وفي الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد فولام أن يسجل هدف التعادل الخامس، لكن المدافع جفارديول نجح في إبعاد الكرة من على خط المرمى لينقذ فريقه من التعادل.

وتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بخماسية مقابل 4 أهداف.