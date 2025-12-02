ذا صن: القبض على نجم إنجلترا السابق

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن إلقاء القبض على لاعب منتخب إنجلترا السابق لاتهامه بـ الاغتصاب".

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الإنجليزي الدولي لعب مع المنتخب وفي أحد أندية بريميرليج خلال الفترة من 2010 حتى 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإفراج عن المتهم بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات، بعدما تم إلقاء القبض عليه في مطار ستانستيد الموجود في لندن أثناء محاولته السفر يوم الأحد الماضي، وتم اقتياده.

ذا صن أشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على اللاعب السابق بعد بلاغ تقدمت به شريكته، والتي زعمت أنه حاول اغتصابها.

ولم تذكر الصحيفة اسم اللاعب لأسباب قانونية.

وتم نقل اللاعب السابق إلى مركز شرطة محلي حيث تم أخذ بصماته وعينة من الحمض النووي وصورته، بحسب الصحيفة.

وأثار القبض عليه في المطار حالة من الارتباك لأنه معروف بحضوره فعاليات عامة في الآونة الأخيرة، وفقا لـ ذا صن.

وأتمت الصحيفة "تم احتجاز اللاعب لعدة ساعات قبل إطلاق سراحة بكالفة في انتظار مزيد من التحقيقات".

