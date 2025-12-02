انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (4)-(5) مانشستر سيتي.. فوز مثير للسماوي
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 21:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر سيتي في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي
ق 78: جوووووول تشيكويزي والرابع
ق 72: جووووول تشيكويزي
ق 64: نزول سافيو وجون ستونز بدلا من دوكو وجونزاليس
ق 56: جووووول إيوبي والثاني لفولام
ق 54: جوووول دوكو والخامس
ق 47: جوووول فودين والرابع
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3=1
ق 45+2: جووووول سميث رو والأول لفولام
ق 44: جووووول فودين والثالث
ق 37: جووووول تيجاني رينديرز
ق 17: جووووول هالاند والأول
ق 6: هالاند يهدر بغرابة أمام المرمى
انطلاق المباراة
نرشح لكم
جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا في الـ+90.. توتنام يفلت من الهزيمة الثالثة على التوالي بتعادل مع نيوكاسل جفارديول يمنع عودة تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز فولام بخامسية مثيرة في مباراة الـ9 أهداف ذا صن: القبض على نجم إنجلترا السابق تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وثلاثي هجومي أمام فولام تقرير: الهلال والقادسية أبرز المهتمين بضم محمد صلاح من السعودية مؤتمر أرتيتا: علينا أن نتسم بالطاقة والحماس مثل الوحوش للفوز على برينتفورد موندو ديبورتيفو تكشف كواليس تفضيل تشافي في ضم فيران توريس على ألفاريز