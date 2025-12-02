انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (4)-(5) مانشستر سيتي.. فوز مثير للسماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر سيتي في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 78: جوووووول تشيكويزي والرابع

ق 72: جووووول تشيكويزي

ق 64: نزول سافيو وجون ستونز بدلا من دوكو وجونزاليس

ق 56: جووووول إيوبي والثاني لفولام

ق 54: جوووول دوكو والخامس

ق 47: جوووول فودين والرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3=1

ق 45+2: جووووول سميث رو والأول لفولام

ق 44: جووووول فودين والثالث

ق 37: جووووول تيجاني رينديرز

ق 17: جووووول هالاند والأول

ق 6: هالاند يهدر بغرابة أمام المرمى

انطلاق المباراة