انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (4)-(5) مانشستر سيتي.. فوز مثير للسماوي

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر سيتي في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 78: جوووووول تشيكويزي والرابع

ق 72: جووووول تشيكويزي

ق 64: نزول سافيو وجون ستونز بدلا من دوكو وجونزاليس

ق 56: جووووول إيوبي والثاني لفولام

ق 54: جوووول دوكو والخامس

ق 47: جوووول فودين والرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3=1

ق 45+2: جووووول سميث رو والأول لفولام

ق 44: جووووول فودين والثالث

ق 37: جووووول تيجاني رينديرز

ق 17: جووووول هالاند والأول

ق 6: هالاند يهدر بغرابة أمام المرمى

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
