تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وثلاثي هجومي أمام فولام

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 20:27

كتب : FilGoal

هدف هالاند ضد بوروسيا دورتموند

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولام.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على فولام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي على ملعب كرافن كوتيج.

وكشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل مباراته والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز- روبن دياش - يوشكو جفارديول - نيكو أوريلي

الوسط: نيكولاس جونزاليس - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرز

الهجوم: فيل فودين - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: ترافورد - جون ستونز - ناثان أكي - عمر مرموش - ريان شرقي - ريان آيت نوري - سافينيو - عبد القادر خوسانوف - ريكو لويس

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يحل فولام في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

