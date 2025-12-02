للسنة التانية على التوالي، ڤودافون مصر تدعم بطولة Unity Cup 2025 كشريك استراتيجي
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 15:33
كتب : محمود صلاح
أعلنت شركة فودافون دعم بطولة unity cup للعام الثاني على التوالي.
وتتواجد فودافون في البطولة كشريك استراتيجي في خطوة مهمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الرياضة.
