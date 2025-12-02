للسنة التانية على التوالي، ڤودافون مصر تدعم بطولة Unity Cup 2025 كشريك استراتيجي

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 15:33

كتب : محمود صلاح

فودافون unity cup

أعلنت شركة فودافون دعم بطولة unity cup للعام الثاني على التوالي.

وتتواجد فودافون في البطولة كشريك استراتيجي في خطوة مهمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الرياضة.

طالع التفاصيل من هنا

