مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 13:23

كتب : أحمد الخولي

حمزة عبد الكريم - الأهلي - شبيبة القبائل

كشف مصدر من النادي الأهلي عن تلقي الفريق عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم لاعب الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "برشلونة أرسل عرضا رسميا طلب خلاله التعاقد مع حمزة عبد الكريم للانضمام لفريقه الثاني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء".

وتابع "العرض المرسل لم يحتوي على مبلغ مالي محدد ولكن الفريق الإسباني يرغب في الشراكة مع الأهلي في اللاعب، إذ يقوم بتطويره بشكل أكبر وإشراكه مع الفريق وحصول الأهلي على نسبة من إعادة البيع".

أخبار متعلقة:
سبورت: مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم منذ 3 أسابيع.. ومحاولة لاستعارته أشرف بن عياد: برشلونة بدأ التحرك من أجل ضم حمزة عبد الكريم حمزة عبد الكريم: أتمنى إثبات وجودي مع الأهلي.. وهذا ما طلبه توروب كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا

وأتم "الأهلي ربط الموافقة على عرض برشلونة بموافقة يس توروب مدرب الفريق والتعاقد مع مهاجم قوي آخر في شهر يناير لتعويضه".

ويعتبر عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، كواحد من أبرز مواهب الكرة الإفريقية بعد أن تألق بشكل لافت في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر. ولفت اللاعب الأنظار بحصوله على لقب رجل المباراة في أكثر من مواجهة.

وكان أشرف بن عياد صحفي موندو ديبورتيفو قد كشف عن بدء تحرك برشلونة بشكل رسمي لضم موهبة الأهلي ومنتخب مصر. (مزيد من التفاصيل)

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن دخول برشلونة في مفاوضات رسمية منذ ثلاثة أسابيع، وسط تفاؤل في النادي الكتالوني بإتمام الصفقة رغم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بالحصول على توقيعه، أبرزها بايرن ميونخ والذي حاول التعاقد معه الصيف الماضي لكن الأهلي رفض العرض.

وأشار التقرير إلى سعي إدارة برشلونة لضم حمزة عبد الكريم بنظام الإعارة مع خيار الشراء، حيث يهدف النادي لجعل اللاعب ينسجم أولا مع الرديف على أن يشارك لاحقا في فترة إعداد الفريق الأول خلال الصيف المقبل.

وعدد تقرير سبورت مزايا عبد الكريم بأنه مهاجم صريح يتمتع ببنية بدنية قوية ولمسة تهديفية مميزة، وسبق له تسجيل أهداف حاسمة في البطولات السنية مع الأهلي، كما خاض عدة مباريات مع الفريق الأول هذا الموسم وشارك في بعض المواجهات كلاعب أساسي.

وينتظر أن تحسم المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي وانضمام عبد الكريم لتجربة جديدة بين أبرز المواهب الصاعدة.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة
نرشح لكم
برشلونة يعلن غياب أيتانا بونماتي لمدة 5 شهور ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته برشلونة يعلن استبعاد دي يونج من مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب المرض قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد أثليتك: برشلونة يحدد مستقبل ليفاندوفسكي موندو ديبورتيفو تكشف كواليس تفضيل تشافي في ضم فيران توريس على ألفاريز أثلتيك: عدم الشعور بالأهمية يدفع أراوخو للرحيل من برشلونة موندو ديبورتيفو: برشلونة يوافق على طلب أراوخو بالابتعاد عن المباريات
أخر الأخبار
تشكيل السعودية - العقيدي حارس.. والدوسري يقود الهجوم أمام عمان 11 دقيقة | كأس العرب
منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة يخسر أمام المغرب في نهائي دورة شمال إفريقيا 17 دقيقة | رياضة نسائية
برشلونة يعلن غياب أيتانا بونماتي لمدة 5 شهور 24 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: "مراجعة الركلات الركنية".. فيفا يجري تعديلا على تقنية الفيديو في كأس العالم 41 دقيقة | أمريكا
ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته 56 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب – السولية يهدر ركلة جزاء ضد الكويت 57 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - السكتيوي: لهذا السبب تأخر إعلان التشكيل.. وكنا نستحق ركلة جزاء ساعة | الوطن العربي
برشلونة يعلن استبعاد دي يونج من مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب المرض ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518302/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-تلقينا-عرضا-رسميا-من-برشلونة-لضم-حمزة-عبد-الكريم