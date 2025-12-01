أشرف بن عياد: برشلونة بدأ التحرك من أجل ضم حمزة عبد الكريم

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 11:49

كتب : محمد سمير

حمزة عبد الكريم - الأهلي - شبيبة القبائل

بدأ برشلونة تحركه من أجل ضم حمزة عبد الكريم ناشيء الأهلي ومنتخب تحت 17 عاما.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

كما تواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وكشف أشرف بن عياد الصحفي بصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "برشلونة مهتم بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي وبدأ التحرك بالفعل من أجل ضمه".

ويستأنف الأهلي تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا لمواجهة إنبي يوم 11 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى لمباريات كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليتساوى مع شبيبة القبائل الجزائري.

