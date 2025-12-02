كأس العرب - مؤتمر بوقرة: نعد بعض اللاعبين للمنتخب الأول.. وهذا موقف دغموم

يدرك مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين صعوبة مواجهة السودان في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العرب.

ويبدأ منتخب الجزائر حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في 2021 بمواجهة السودان يوم الأربعاء.

وقال بوقرة في مؤتمر صحفي: "نحضر بعض اللاعبين للمنتخب الأول من خلال كأس العرب".

وأضاف بطل النسخة الماضية "لدينا مجموعة متوازنة تجمع بين الخبرة وحيوية الشباب".

وواصل "عبد الرحيم دغموم كان قريبا من الانضمام لقائمة الفريق ويعتبر دائما أحد الخيارات".

يذكر أن نادي المصري البورسعيدي أعلن قبل ساعات استدعاء دغموم لقائمة منتخب الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 (التفاصيل).

وتابع بوقرة "سنتعامل مع المباراة بحذر، تحدثنا مع اللاعبين وجهزنا كل الأمور، وكل مواجهة بالنسبة لنا في البطولة بمثابة نهائي".

وأكمل "نحن على استعداد لبداية المشوار بالطريقة الأفضل، نطمح لإنطلاقة جيدة أمام السودان، وسنتعامل مع مباراة السودان بحذر".

وأتم "نعرف خصمنا جيدا، سبق أن واجهناه مؤخرا في كأس أمم إفريقيا للمحليين، المشاكل الداخلية التي يعيشها السودان ستكون حافزا إضافيا للمنتخب السوداني لتقديم مجهودات كبيرة من أجل إرضاء شعبه".

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من العراق والبحرين والسودان.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.