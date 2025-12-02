كأس العرب - مؤتمر بوقرة: نعد بعض اللاعبين للمنتخب الأول.. وهذا موقف دغموم

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

الجزائر - تونس - كأس العرب

يدرك مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين صعوبة مواجهة السودان في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العرب.

ويبدأ منتخب الجزائر حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في 2021 بمواجهة السودان يوم الأربعاء.

وقال بوقرة في مؤتمر صحفي: "نحضر بعض اللاعبين للمنتخب الأول من خلال كأس العرب".

أخبار متعلقة:
للمشاركة في أمم إفريقيا.. سلوت يكشف موعد انضمام محمد صلاح لـ منتخب مصر تعرف على 9 قنوات مفتوحة تبث كأس العرب عبر نايل سات كأس العرب - منافس مصر.. الكويت تتسلح بـ"عصا سوزا" وثنائي هجومي خطير كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس

وأضاف بطل النسخة الماضية "لدينا مجموعة متوازنة تجمع بين الخبرة وحيوية الشباب".

وواصل "عبد الرحيم دغموم كان قريبا من الانضمام لقائمة الفريق ويعتبر دائما أحد الخيارات".

يذكر أن نادي المصري البورسعيدي أعلن قبل ساعات استدعاء دغموم لقائمة منتخب الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 (التفاصيل).

وتابع بوقرة "سنتعامل مع المباراة بحذر، تحدثنا مع اللاعبين وجهزنا كل الأمور، وكل مواجهة بالنسبة لنا في البطولة بمثابة نهائي".

وأكمل "نحن على استعداد لبداية المشوار بالطريقة الأفضل، نطمح لإنطلاقة جيدة أمام السودان، وسنتعامل مع مباراة السودان بحذر".

وأتم "نعرف خصمنا جيدا، سبق أن واجهناه مؤخرا في كأس أمم إفريقيا للمحليين، المشاكل الداخلية التي يعيشها السودان ستكون حافزا إضافيا للمنتخب السوداني لتقديم مجهودات كبيرة من أجل إرضاء شعبه".

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من العراق والبحرين والسودان.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

الجزائر مجيد بوقرة عبد الرحيم دغموم
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: نستهدف الوصول إلى النهائي.. نحترم العراق ولكن كأس العرب - مؤتمر مدرب السودان: نعرف نقاط قوة وضعف الجزائر.. وهذا هو طموحنا التشكيل المتوقع – محمد شريف يقود هجوم مصر الثاني ضد الكويت تعرف على 9 قنوات مفتوحة تبث كأس العرب عبر نايل سات مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد كأس العرب - منافس مصر.. الكويت تتسلح بـ"عصا سوزا" وثنائي هجومي خطير كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس
أخر الأخبار
محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي 9 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم 15 دقيقة | الدوري الإسباني
أثليتك: برشلونة يحدد مستقبل ليفاندوفسكي 18 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أرتيتا: علينا أن نتسم بالطاقة والحماس مثل الوحوش للفوز على برينتفورد 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي 26 دقيقة | كأس العرب
موندو ديبورتيفو تكشف كواليس تفضيل تشافي في ضم فيران توريس على ألفاريز 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: نستهدف الوصول إلى النهائي.. نحترم العراق ولكن 49 دقيقة | كأس العرب
أثلتيك: عدم الشعور بالأهمية يدفع أراوخو للرحيل من برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518294/كأس-العرب-مؤتمر-بوقرة-نعد-بعض-اللاعبين-للمنتخب-الأول-وهذا-موقف-دغموم