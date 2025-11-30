استدعاء دغموم لمنتخب الجزائر استعدادا لـ أمم إفريقيا 2025

أعلن نادي المصري استدعاء لاعبه عبد الرحيم دغموم لقائمة منتخب الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر انضمام دغموم إلى معسكر الجزائر في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وكان دغموم قد تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر.

وسيلعب منتخب الجزائر المباراة الأولى له في بطولة أمم إفريقا يوم 24 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وسيواجه الجزائر منافسه السودان في افتتاح الجولة بمجموعته.

ولم يلعب دغموم رفقة المنتخب الأول للجزائر من قبل.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 15 مباراة خلال الموسم الجاري مع المصري في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.